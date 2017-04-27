ABD, YPG'ye silah sevkiyatı yaptı!

Türkiye'nin Sincar'da terör hedeflerini vurmasından sonra harekete geçen ABD, zor durumda kalan teröristleri yine yardıma boğdu.

Suriye ile Irak arasında bulunan Sincar'ı ikinci bir Kandil yapmayı hedefleyen terör örgütü PKK, Türkiye'nin bombardımanıyla büyük bir darbe aldı.

Amerika, Rusya ve İran'ı da rahatsız eden bombardımandan sonra yapılan açıklamalarda; tehdidin devam etmesi konusunda hava harekatlarının devam edeceğinin sinyali verildi.

SİLAH, MÜHİMMAT, ARAÇ

Yaşananlardan sonra harekete geçen Amerika, bölgede DEAŞ'a karşı mücadele bahanesiyle kurulan, bel kemiğini PKK'nın oluşturduğu YPG'ye yine silah, mühimmat ve araç yardımı yaptı.

Kanlı terör örgütlerine yapılan yardımlar, objektiflere de yansıdı.