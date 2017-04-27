27 Nisan 2017 Perşembe1 Şaban 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • İman edip salih amel işleyenlerin kötülüklerini elbette örteceğiz. Onları işlediklerinin daha güzeliyle mükafatlandıracağız. Ankebût, 29/7
  • “Allah’ım! Senden iman içinde sağlık, güzel ahlâk içinde iman, peşinden rahmet, âfiyet, mağfiret ve rıza gelen bir kurtuluş istiyorum.” (Hakim, "De’avat", No: 1919)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:23Güneş 06:01Öğle 13:09İkindi 16:56Akşam 20:04Yatsı 21:34
    • 26°C Adana
    • 20°C Adıyaman
    • 14°C Afyon
    • 10°C Ağrı
    • 16°C Amasya
    • 17°C Ankara
    • 26°C Antalya
    • 18°C Artvin
    • 18°C Aydın
    • 15°C Balıkesir
  • BIST: 94.756 0.25
  • Altın: 144,905 -0.80
  • Dolar: 3,5635 -0.31
  • Euro: 3,8869 -0.05

ABD, YPG'ye silah sevkiyatı yaptı!

»
Türkiye'nin Sincar'da terör hedeflerini vurmasından sonra harekete geçen ABD, zor durumda kalan teröristleri yine yardıma boğdu.
ABD, YPG'ye silah sevkiyatı yaptı!
ABD, YPG'ye silah sevkiyatı yaptı! ABD, YPG'ye silah sevkiyatı yaptı! ABD, YPG'ye silah sevkiyatı yaptı!

Suriye ile Irak arasında bulunan Sincar'ı ikinci bir Kandil yapmayı hedefleyen terör örgütü PKK, Türkiye'nin bombardımanıyla büyük bir darbe aldı.

Amerika, Rusya ve İran'ı da rahatsız eden bombardımandan sonra yapılan açıklamalarda; tehdidin devam etmesi konusunda hava harekatlarının devam edeceğinin sinyali verildi.

SİLAH, MÜHİMMAT, ARAÇ

Yaşananlardan sonra harekete geçen Amerika, bölgede DEAŞ'a karşı mücadele bahanesiyle kurulan, bel kemiğini PKK'nın oluşturduğu YPG'ye yine silah, mühimmat ve araç yardımı yaptı.

Kanlı terör örgütlerine yapılan yardımlar, objektiflere de yansıdı.

zo1xl_1493273796_5789.jpg

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ABD, YPG'ye silah sevkiyatı yaptı!ABD, YPG'ye silah sevkiyatı yaptı!Türkiye'nin Sincar'da terör hedeflerini vurmasından sonra harekete geçen ABD, zor durumda kalan teröristleri yine yardıma boğdu.
Seçim öncesi şok! Fransız yargısı peşine düştüSeçim öncesi şok! Fransız yargısı peşine düştüAvrupa Parlamentosu, hakkında yolsuzluk iddiaları bulunan cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen için Fransız yargısından gelen dokunulmazlık kaldırma taleplerini işleme aldı.
Kremlin'den Erdoğan'ın sözlerine cevap geldiKremlin'den Erdoğan'ın sözlerine cevap geldiKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın avukatı değil, uluslararası hukukun savunucusu olduğunu vurguladı.
'Berbat' diyen Trump'a İran'dan sert tepki'Berbat' diyen Trump'a İran'dan sert tepkiİran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'ın, "İran'ın nükleer anlaşmaya bağlılığı" konusundaki sözlerine tepki gösterdi.
Netanyahu'ya şok! Almanya'dan İsrail'e misillemeNetanyahu'ya şok! Almanya'dan İsrail'e misillemeİsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile olan görüşmesini iptal etmesinina ardından, Gabriel de Netanyahu'nun telefonuna çıkmadı.
AB raportöründen küstah açıklama 'Kritik gün cuma'AB raportöründen küstah açıklama 'Kritik gün cuma'Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Kati Piri, Türkiye ile müzakerelere devam etmenin mantıklı gelmediğini söyledi
  • Uçan araba artık hayal değil26 Nisan 2017 Çarşamba 15:20
  • ABD'li komutanın yanındaki isim bakın kim çıktı!26 Nisan 2017 Çarşamba 15:13
  • Merkel'den AB’ye küstah Türkiye çağrısı!26 Nisan 2017 Çarşamba 12:40
  • Kuzey Kore sınırında füzeler peş peşe ateşlendi26 Nisan 2017 Çarşamba 11:12
  • ABD dünyaya servis etti! Örgütün sözde başkenti26 Nisan 2017 Çarşamba 11:00
  • Kriz! İtalya ve Yunanistan'a acil yardım çağrısı26 Nisan 2017 Çarşamba 10:37
  • Trump, ilk 100 günde duvara tosladı!26 Nisan 2017 Çarşamba 10:29
  • ABD Rusya sınırına F-35 konuşlandırıyor26 Nisan 2017 Çarşamba 08:59
  • Türkiye Sincar'ı vurdu, ABD'den ikinci açıklama26 Nisan 2017 Çarşamba 08:49
  • ABD'den yeni hamle! Kurmaya başladılar26 Nisan 2017 Çarşamba 08:12
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri