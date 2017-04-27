27 Nisan 2017 Perşembe1 Şaban 1438
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'Türkiye hamlesi' ellerinde patladı

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15 Temmuz'un ardından Türk ekonomisini hedef alan kararlarla Borsa'yı etkilemeye kalkışan Avrupa Birliği, dün tartışmalara yol açacak 'siyasi denetim' kararı aldı.
'Türkiye hamlesi' ellerinde patladı
'Türkiye hamlesi' ellerinde patladı 'Türkiye hamlesi' ellerinde patladı 'Türkiye hamlesi' ellerinde patladı

24 Kasım'daki 'müzakereler durdurulsun' tavsiyesiyle Borsa İstanbul'u etki altına almaya kalkışan AB, referandum sonrası ekonomideki sıçrayışı frenleyemedi.

15 Temmuz gecesi Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirmeye kalkıştığı kanlı darbe girişiminin ardından Avrupa Birliği'ne bağlı kurum ve yetkililer Türk ekonomisini hedef almaya başladı. Dolardaki dalgalanmalar ve Borsa'yı hedef alan yaptırımlar kapsamında ekonomik darbe girişimi yaşatılmaya çalışıldı.

Krize sürüklenmeden süreci devam ettiren Türk ekonomisine 24 Kasım'da uluslararası yatırımcıları etki altına alabilmek adına bir darbe daha vurulmaya kalkışıldı. Olağanüstü hal uygulamaları bahanesiyle Türkiye ile üyelik müzakerelerinin geçici olarak durdurulması yönünde tasarıyı kabul eden Avrupa Parlamentosu, 'idam cezası' getirilirse süreci askıya alma uyarısında bulundu.

BORSA'YA İLK ETKİ

24 Kasım'daki bu siyasi hamlenin ardından Borsa İstanbul'da kısa vadede dalgalanma görüldü.

22 Kasım'da 75.811 puanındaki Borsa İstanbul kararın ardından ilk tepki olarak 74.193'e geriledi. 1 Aralık'ta 2017'de görülmeyen negatif puan olarak 72.519 bandına düştü.

Referandumun ardından Borsa'da rekor üstüne rekor

Referandumdan 'Evet' kararının çıkmasının ardından Türkiye piyasalarında tam anlamıyla bahar havası yaşanıyor. Yeni Türkiye ile koalisyon dönemlerinin tamamen kapanmış olması, yakalanacak istikrar ve reformlarla ekonominin hızla atağa kalkacak zemin oluşturulması yabancı yatırımcıların Türk varlıklarına akın etmesine neden oluyor. BIST 100 endeksi, Gezi olaylarının yaşandığı Mayıs 2013'ten bu yana Cuma günü ilk kez 92.000 puanın üzerinde kapanış yaparak önemli bir eşiği geçmiş oldu.

Referandumdan sonraki ilk hafta yatırımcısına ortalama yüzde 2,62 kazandıran Borsa İstanbul, yeni haftanın ilk işlem gününde de çıkışını sürdürdü ve cuma günü kapanışına göre yüzde yüzde 1.49 değer kazandı.

16 NİSAN SONRASI İLK HAMLE

16 Nisan sonrası ekonomide yaşanan büyük gelişmeleri hazmedemeyen Avrupa Birliği'nden 24 Kasım'dakine benzer siyasi bir hamle daha geldi.

Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri açısından kritik bir gün yaşandı. AKPM'de, “Türkiye’de demokratik kurumların işleyişi” konulu bir oturum düzenlendi. Oturumda Türkiye'nin 2004'te çıktığı siyasi denetim sürecine yeniden alınmasına karar verildi. Kararda, olağanüstü halin mümkün olan en kısa zamanda kaldırılması istendi.

BORSA HIZ KESMEDİ

Avrupa Birliği'nin manipülatif kararı 24 Kasım'da yaşananlara zıt olarak Borsa İstanbul üzerinden etki sağlayamadı. Rekor üstüne rekor kıran Borsa'da kararın açıklanmasının ardından puan artışı hız kesmeden devam etti. Bugün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,04 artarak güne 94.673,16 puanla rekorla başladı.

YENİ ŞAFAK

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