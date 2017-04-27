27 Nisan 2017 Perşembe1 Şaban 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • İman edip salih amel işleyenlerin kötülüklerini elbette örteceğiz. Onları işlediklerinin daha güzeliyle mükafatlandıracağız. Ankebût, 29/7
  • “Allah’ım! Senden iman içinde sağlık, güzel ahlâk içinde iman, peşinden rahmet, âfiyet, mağfiret ve rıza gelen bir kurtuluş istiyorum.” (Hakim, "De’avat", No: 1919)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:23Güneş 06:01Öğle 13:09İkindi 16:56Akşam 20:04Yatsı 21:34
    • 26°C Adana
    • 20°C Adıyaman
    • 14°C Afyon
    • 10°C Ağrı
    • 16°C Amasya
    • 17°C Ankara
    • 26°C Antalya
    • 18°C Artvin
    • 18°C Aydın
    • 15°C Balıkesir
  • BIST: 94.756 0.25
  • Altın: 144,905 -0.80
  • Dolar: 3,5635 -0.31
  • Euro: 3,8869 -0.05

Yerli füze "KAAN" görücüye çıkıyor

»
Türkiye'nin ulusal füze ve roket programlarına öncülük eden ROKETSAN'ın yerli KAAN füzesi ve silah sistemi, ilk kez 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF) sergilenecek.
Yerli füze "KAAN" görücüye çıkıyor
Yerli füze Yerli füze Yerli füze

Türk savunma sanayisinin son teknoloji ürünlerinin görücüye çıkacağı 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nın en büyük sürprizlerinden birini ROKETSAN yapacak. ROKETSAN, 9-12 Mayısta TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek fuarda, KAAN füzesi ve silah sistemini tanıtacak.

ROKETSAN tarafından geliştirilen ve üretilen 610 milimetre çaplı KAAN füzesi, ordu etki sahası içerisinde yüksek öncelikli hedefler üzerinde yoğun ve etkili ateş gücü sağlıyor.

Füze, zamanında, doğru ve etkili ateş yaratarak manevra birliklerine mükemmel ateş desteği imkanı veriyor.

KAAN füzesi, ataletsel güdüm sistemi veya küresel konumlama sistemi (KKS) destekli ataletsel güdüm sistemi sayesinde hedefleri hassas olarak vurabilecek. KAAN füzesi, yalıtımlı pod içerisine yerleştirilerek pod içi füze konfigürasyonu olarak depolanıyor, taşınıyor ve fırlatılabiliyor.

Füzenin fırlatma işlemi, ROKETSAN üretimi KAAN silah sistemiyle entegrasyona uygun arayüze sahip diğer platformlardan gerçekleştirilebiliyor.

Sistem, gece ve gündüz, her türlü hava ve arazi şartlarında, yüksek öncelikli hedefler üzerine yoğun ateş açarak manevra birliklerine etkin ateş desteği sağlıyor.

KAAN, sahip olduğu uzun menzil ve yoğun ateş açabilme yeteneğiyle caydırıcı güç oluşturuyor. KAAN silah sistemi, bu sayede bir manevra kuvvetinin desteklenmesinde standart taktik görevlerin yanı sıra, barışı destekleme harekatından ateşle taarruza kadar oldukça geniş bir kullanım yelpazesinde çok önemli görevler alabiliyor.

Sistem, yüksek teknoloji ürünü seyrüsefer ve otomatik tevcih sistemleri sayesinde at ve kaç taktiğini başarıyla uyguluyor. Bu maksatla içinde silah yönetim sistemine entegre, seyrüsefer sistemi ve otomatik tevcih sistemini barındırıyor.

Silah sistemi bir atış görevinin icrası için hazırlık, planlama, görevlendirme, balistik hesaplama, tevcih gibi faaliyetler için gerekli mekanik, elektrik ve elektronik alt sistemlerle teçhiz edildi. Sistem, farklı marka ve modellerde araç, telsiz, güç sistemi, seyrüsefer sistemi gibi alt sistemlere sahip olacak şekilde kullanıcının lojistik altyapısı ve ihtiyaçlarına göre farklı versiyonlarda tasarlanabiliyor.

KAAN silah sistemi sahip olduğu tam otomatik seyrüsefer ve tevcih sistemleri sayesinde kısım komutanı, doldurucu ve sürücü olmak üzere sadece 3 kişilik mürettebatla atış görevi icra edebiliyor.

KAAN füzesinin teknik özellikleri şöyle:

Çap 610 milimetre
Ağırlık 2 bin 500 kilogram
Güdüm Küresel Konumlama Sistemi Destekli Ataletsel Navigasyon Sistemi
Kontrol Elektromekanik Tahrik Sistemli Aerodinamik Kontrol
Yakıt Tipi Kompozit katı yakıt
Harp Başlığı Tipi Tahrip, parça tesirli
Harp Başlığı Ağırlığı 470 kilogram
Tapa Tipi Yaklaşmalı (Hassas yedeklemeli)

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
PKK'lı teröristler Donald Trump'a yalvardıPKK'lı teröristler Donald Trump'a yalvardıTSK'nın Sincar ve Karaçok'ta yaptığı operasyonun ardından büyük kayıp veren teröristler için PKK yandaşı kadınlar ağlamaya başladı.
Yerli füze "KAAN" görücüye çıkıyorYerli füze "KAAN" görücüye çıkıyorTürkiye'nin ulusal füze ve roket programlarına öncülük eden ROKETSAN'ın yerli KAAN füzesi ve silah sistemi, ilk kez 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF) sergilenecek.
300 bin dolarlık çantayı çalan tanıdık çıktı!300 bin dolarlık çantayı çalan tanıdık çıktı!ABD’den bebeğiyle geldiği İstanbul’da hırsızlar tarafından 300 bin dolarlık mücevherle dolu çantası çalınan Deniz Kul’un hırsızları ailece sabıkalı çıktı.
Diyarbakır surlarına inen meleklerin sırrı çözüldüDiyarbakır surlarına inen meleklerin sırrı çözüldüSosyal medyada bir kaç gündür paylaşım rekoru kıran surlardaki meleklerin videosunun sır perdesi aralandı.
Açığa alınan 9 bin 103 polis memurunun tam listesiAçığa alınan 9 bin 103 polis memurunun tam listesiEmniyet Genel Müdürlüğü, FETÖ ile mücadele kapsamında 9 bin 103 polisi açığa aldı. Açığa alınan polislerin isim listesi de belli oldu.
Cumhurbaşkanını Saadet belirleyecekCumhurbaşkanını Saadet belirleyecekReferandumun sonucunu en doğru tahmin eden Murat Gezici’den dikkat çekici tespitler...
  • ABD'nin sinsi planına Türk operasyonu27 Nisan 2017 Perşembe 09:56
  • FETÖ'nün yeni hedefi ortaya çıktı!27 Nisan 2017 Perşembe 09:49
  • En yakınındaki isim öyle şeyler söyledi ki...27 Nisan 2017 Perşembe 09:43
  • Türkiye artık onay beklemeden vuracak27 Nisan 2017 Perşembe 08:38
  • AKPM raporunu PKK-FETÖ destekçileri hazırlamış!27 Nisan 2017 Perşembe 08:36
  • Emniyet'te operasyon! 9 bin 103 polis açığa alındı27 Nisan 2017 Perşembe 08:10
  • 82 FETÖ'cü gözaltına alındı27 Nisan 2017 Perşembe 05:56
  • Dün barıştılar bugün çatıştılar! Yaralılar var26 Nisan 2017 Çarşamba 20:50
  • Cumhurbaşkanı'nın çağrısı çığ gibi büyüdü26 Nisan 2017 Çarşamba 20:20
  • İddianame tamam! 12 sanık için 3'er kez müeebbet26 Nisan 2017 Çarşamba 19:10
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri