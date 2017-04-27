PKK'lı teröristler Donald Trump'a yalvardı

TSK dün yapılan hava operasyonlarıyla Sincar'da 40, Karaçok'ta ise 30 teröristin öldürüldüğünü açıklamıştı.
Bu operasyonun ardından Kamışlı'da toplanan PKK yandaşları, ABD Başkanı Donald Trump'a, Erdoğan'ı durdurması için yalvardı.
|İmsak 04:23
|Güneş 06:01
|Öğle 13:09
|İkindi 16:56
|Akşam 20:04
|Yatsı 21:34
TSK dün yapılan hava operasyonlarıyla Sincar'da 40, Karaçok'ta ise 30 teröristin öldürüldüğünü açıklamıştı.
Bu operasyonun ardından Kamışlı'da toplanan PKK yandaşları, ABD Başkanı Donald Trump'a, Erdoğan'ı durdurması için yalvardı.