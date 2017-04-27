Soros'u kızdıran ülkeye karşı AB harekete geçti

AB Komisyonu, Soros'un finanse ettiği bir üniversitenin kapatılmasına neden olabilecek yasal düzenleme nedeniyle Macaristan hakkında işlem başlattı

Avrupa Birliği (AB), Amerikalı iş adamı George Soros'un finanse ettiği Orta Avrupa Üniversitesinin kapatılmasına yol açabilecek düzelemeden dolayı Macaristan hakkında yasal işlem başlattı.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, basın toplantısında, yeni Macar yükseköğretim yasasının sadece "temel iç pazar özgürlükleri" ile değil, aynı zamanda "akademik özgürlük hakkı" ile de uyumlu olmadığını savundu.

Konuyu Komisyonun haftalık toplantısında ele aldıklarını kaydeden Dombrovskis, "Macar hükümetine kapsamlı bir hukuki değerlendirme temelinde resmi bir bildirim mektubu göndererek yükseköğretim kanunu ile ilgili yasal işlem yapmaya karar verdik." dedi. Dombrovskis, Macar hükümetinden gelen yanıt çerçevesinde bir sonraki adımı değerlendireceklerini belirtti.

YASA, SOROS'UN ÜNİVERSİTESİNİN KAPANMASINA YOL AÇABİLİR

Tartışmaya konu olan kanun, 4 Nisan'da Macar parlamentosunda kabul edilmiş, 10 Nisan'da da Cumhurbaşkanı Janos Ader tarafından imzalanmıştı. Yasa, AB üyesi bir ülkeye bağlı olmayan yabancı üniversitelerin Macaristan'da faaliyet gösterebilmesi için söz konusu üniversitenin bağlı olduğu ülke ve Macaristan arasında anlaşma imzalanmasını zorunlu kılıyor.

Yasayla, 1991 yılında Amerikalı milyarder George Soros tarafından kurulan Orta Avrupa Üniversitesinin hedeflendiği belirtiliyor. Yasa nedeniyle 100'den fazla ülkeden bin 400'den fazla öğrencisi olan üniversitenin gelecek yıl yeni kayıt almaması, 2021'de de mevcut öğrencilerin mezuniyetiyle kapılarını kapatması söz konusu olabilecek.

MACAR BAŞBAKAN, SOROS'U İÇİŞLERİNE MÜDAHALEYLE SUÇLUYOR

Macaristan'da geçtiğimiz günlerde Meclise sunulan ve dış destek alan sivil toplum kuruluşlarına kısıtlamalar getirilmesini öngören bir tasarıda da yine Soros'un hedeflendiği değerlendiriliyor. Yasa tasarısı, Soros'a yakın olduğu değerlendirilen sivil toplum kuruluşları tarafından protesto ediliyor.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Macaristan doğumlu Soros'u uzun zamandır ülkenin içişlerine müdahale etmekle suçluyor. Soros hakkında başka ülkeler tarafından da benzer iddialar dile getiriliyor.