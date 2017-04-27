TSK'nın Sincar ve Karaçok'ta düzenlediği operasyonla ilgili Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye'nin bu adımlarından endişeliyiz. Sincar ve Karaçok operasyonu kabul edilemez. Operasyonlar bölgedeki gerilimi tırmandırıyor. Türkiye'nin adımları ortak mücadeleye hizmet etmiyor" ifadeleri kullanıldı.
27 Nisan 2017 Perşembe1 Şaban 1438
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Rusya'dan flaş Sincar açıklaması
Türkiye'nin Sincar'a düzenlediği operasyonla ilgili Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Rusya, operasyonu 'kabul edilemez' olarak niteledi.
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