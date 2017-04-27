27 Nisan 2017 Perşembe1 Şaban 1438
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Koalisyon Güçleri'nden Sincar açıklaması

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ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, TSK'nın Suriye'deki Karaçok Dağı'nda PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonu, saldırıdan 1 saatten az süre önce kendilerine bildirdiğini söyledi.
Koalisyon Güçleri'nden Sincar açıklaması
Koalisyon Güçleri'nden Sincar açıklaması Koalisyon Güçleri'nden Sincar açıklaması Koalisyon Güçleri'nden Sincar açıklaması

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay John Dorrian, Irak ve Suriye’nin kuzeyinde PKK terör örgütünün varlığının farkında olduklarını ancak Türkiye’nin kendilerini Sincar ve Karaçok dağına yapılan hava harekatından çok kısa bir süre önce bilgilendirmesi nedeniyle müttefik kuvvetleri bölgeden çekmek için yeterli zaman olmadığından dolayı harekatın sorunlu olduğunu savundu.

Albay Dorrian video konferansla bağlandığı Savunma Bakanlığında (Pentagon) Suriye ve Irak’taki operasyonlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"ÇOK KISA BİR ZAMAN ÖNCE HABERDAR EDİLDİK"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Irak’ın Sincar bölgesinde ve Suriye’nin Karaçok dağında PKK terör örgütü hedeflerine yönelik gerçekleştirdiği hava harekatına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dorrian söz konusu harekattan çok kısa zaman önce haberdar edildiklerini söyledi.

"BU BİR KOORDİNASYON DEĞİL, BİR BİLGİLENDİRMEYDİ"

Dorrian, “Saldırıların yapılmasına bir saatten az zaman kala bilgilendirme yapıldı. Bu yeterli bir zaman değil. Bir DEAŞ karşıtı koalisyon ortağı ve bir müttefikten bekleneceği üzere bu bir koordinasyon değil bir bilgilendirme idi sadece.” dedi.

"GÜVENLİĞİ TEMİN ETMEK İÇİN BİZE VERİLEN ZAMAN YETERLİ DEĞİLDİ"

ABD askerlerinin Suriye’de vurulan hedeflere 10 kilometre civarında olduğunu ve haber verilen harekatın nereye ve ne zaman yapılacağı konusunda da bir bilgileri olmadığını ifade eden Dorrian “Sahadaki kuvvetlerimizin güvenliğini temin etmek için verilen zaman yeterli değildi.” dedi.

"YPG'YE BİLGİ SIZDIRMADIK"

ABD’nin Peşmerge veya terör örgütü PYD/PKK’nın askeri kanadı YPG unsurlarını bilgilendirmediğini ifade eden Dorrian saldırıdan sonra da herhangi bir gruba ilk yardım sağlamadıklarını dile getirdi.

"PKK NEREDE OLURSA OLSUN SORUNDUR"

Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’nin saldırılardan PKK’yı sorumlu tutması ile ilgili bir soru üzerine Dorrian, PKK’nın bir terör örgütü olduğunu ve nerede olursa olsun sorun olduğunu ifade etti.

Dorrian şu ifadelere yer verdi:

“PKK Irak veya Suriye’de olduğu her yerde sorun çünkü terörist bir grup. Ancak burada esas sorun olarak gördüğümüz şey şu: Koordinasyon için yeterince zaman olmaması ve koordinasyondan ziyade bilgilendirmenin olması, iyi olmayan iki şey. Ve tabii ki müttefik kuvvetler vuruldu.”

"PKK'NIN IRAK VE SURİYE'DEKİ VARLIĞINDAN HABERDARIZ"

AA muhabirinin “PKK neredeyse sorundur diyorsunuz ama dün bir grup ABD askeri Türk hava unsurlarının Suriye’de vurduğu alanı ziyaret etti ve orada PKK bayrakları ve PKK elebaşının posterleri ile karşılandı. Sizce ABD kuvvetlerinin ABD terör listesine alınmış bir terör örgütünün mensupları ve sempatizanlarınca karşılanması tartışmalı bir şey değil mi?” şeklindeki sorusuna Ablay Dorrian, “Hava saldırısından zarar gören müttefik kuvvetlerimizin durumunu kontrol etmek için oradaydılar.” dedi.

TÜRK MUHABİRİN SORUSU

AA muhabirinin “O zaman PKK bayraklarını taşıyanların Suriye Demokratik Güçleri olduğunu mu söylüyorsunuz. Orada PKK mensupları mı vardı veya kuvvetlerinizin ziyaret ettiği yerlerde PKK’nın olup olmadığını bilmiyor muydunuz?” şeklindeki sorusuna ise Dorrian “Biz sadece orada müttefiklerimizi ziyaret ettik.“ cevabını verdi

Muhabirin “Söz konusu harekatla ilgili sorunun koordinasyon ve yeterli zaman verilmemiş olması olarak ifade ettiniz, bu noktada Türkiye’nin o bölgedeki PKK varlığı ile ilgili meşru kaygılarını anladığınız anlamına geliyor mu?“ şeklindeki sorusuna ise Dorrian şu cevabı verdi:

“PKK’nın Irak’ın belirli bölgelerinde ve Suriye’nin kuzeyindeki varlığını anlıyoruz ama burada söylediğimiz şey, bu saldırılarda kimin vurulduğuna dair koordinasyon ve yeterli zaman sağlanmadı diyoruz.”

Genelkurmay Başkanlığının "terör yuvası" haline gelen Irak'ın kuzeyindeki Sincar ve Suriye'nin kuzeydoğusundaki Karaçok bölgelerinden Türkiye'ye gönderilen silah ve mühimmatın teröristlerce, güvenlik güçlerine yönelik saldırılarda kullanıldığına ilişkin açıklamasının sorulması üzerine ise Dorrian YPG'ye silah vermediklerini, verdikleri silahların Suriye Arap koalisyonuna gittiğini ve DEAŞ ile mücadele kullanıldığını savundu.

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