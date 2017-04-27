YPG ABD'ye hem yalvardı, hem tehdit etti

TSK'nın Irak'taki Sincar ve Suriye'de YPG'ye düzenlediği hava harekatıyla ilgili konuşan terör örgütü YPJ Sözcüsü Nesrin Abdullah, ABD'nin tepkisini yetersiz bulduklarını söyledi.

Terör örgütü YPG'ye bağlı olarak hareket eden ve kadın savaşçılardan oluşan YPJ, Türkiye'nin Sincar ve Karaçok'a hava harekatına yönelik bir yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, harekatın ABD öncülüğündeki DAEŞ karşıtı Uluslararası Koalisyon Güçleri'nin bilgisi dahilinde yapıldığı belirtilirken, koalisyonun harekata sessiz kalarak onay vermiş olduğu öne sürüldü.

İLGİNÇ ÜSLUP: HEM YALVARDI, HEM TEHDİT ETTİ

Terör örgütü YPG/YPJ'nin sözcüsü yaptığı açıklamada, ABD'yi hem tehdit etti, hem de kendilerini kurtarmaları için yalvardı. Terör örgütünün sözcüsünün bu üslubu, yaşadıkları paniği net şekilde ortaya koydu.

RUS MEDYASINA ABD'Yİ ŞİKAYET ETTİLER

YPG/ YPJ Sözcüsü Nesrin Abdullah, hava harekatıyla ilgili Sputnik'e yaptığı açıklamada , 'Türkiye'nin YPG'ye yönelik tutumunun yeni olmadığına' dikkat çekerken, Türkiye'nin son hava harekatını ‘6 yıldır süren saldırıların zirve noktası' olarak nitelendirdi.

ABD'YE SESLENDİ: YA TÜRKİYE BİZE YİNE SALDIRIRSA...

Harekatla ilgili ABD'nin tutumunu eleştiren YPJ Sözcüsü şunları söyledi: "Uluslararası hukukta bu kabul edilemez. ABD veya koalisyon ya da ABD'nin sözcüsü kalkıp ‘Biz saldırıdan endişe duyuyoruz ya da rahatsız olduk' açıklamasıyla tepki gösteriyorsa biz bu tepkiyi kabul etmiyoruz. Eğer tepki buysa biz bu tepkiyi kabul etmiyoruz. Bu açıklama bize karşı yapılanı kabul etmeleridir. Eğer bundan sonra bize yine saldırı olursa ve tepki bu şekilde olsa demek ki Türkiye'nin tutumuna ‘evet' diyorlar. Biz böyle değerlendiriyoruz."

"RAKKA'DAKİ GÜÇLERİMİZİ ÇEKERİZ"

ABD öncülüğündeki koalisyonla birlikte DAEŞ'e karşı ortak hareket ettiklerini iddia eden Abdullah, koalisyon güçlerinin tepkisini netleştirmemesi durumunda Rakka operasyonuna katılan YPG güçlerini çekebileceklerini söyledi.

Terör örgütünün sözcüsü şöyle konuştu:

"GELSİNLER BİZİ KORUSUNLAR"

"Biz koalisyon ile şimdiye kadar DAEŞ terörüne karşı ortak bir savaşın içindeyiz. Bugün de DAEŞ'e karşı ortak bir savaşın içindeyiz. Halkımız bizden bir cevap bekliyor koalisyon neden Türkiye'ye sert tepki vermiyor diye. Eğer koalisyon tepkisini netleştirmezse biz Rakka'daki güçlerimizi çekeriz. Gelsinler halkımızı korusunlar. Gelsinler halkımızı tatmin etsinler. Biz kimsenin (koalisyon) sopası değiliz onların düşmanlarını vuralım."

"NATO'NUN ORTAK TAVRI MI?"

Terör sözcüsü, koalisyon güçlerinin tutumunun, Türkiye'nin düzenlediği hava harekatını, tüm NATO ülkelerinin onayladığı şeklinde yorumladıklarını da belirtti. Sözcü Abullah şöyle devam etti:

"Biz demişiz ki ortak düşman DAEŞ'e karşı ortak mücadele edelim. Eğer bize bir saldırı yapılmışsa ve NATO üyesi bir ülke (Türkiye) yapmışsa demek ki NATO'nun hepsi kabul etmiştir. Biz de buna bir ittifak olarak bakarız. Eğer pratik ve sözlü olarak bir tepki göstermezlerse, biz o zaman düşünürüz ne yapacağımıza karar veririz."

Kürdistan Demokrat Partisi'nin de (KDP) Türkiye'yle ortak hareket ettiğini savunan Abdullah, ‘'Eğer KDP zemin hazırlamasaydı ve Türkiye ile ittifak yapmasaydı Şengal'e harekat olmazdı' dedi.