27 Nisan 2017 Perşembe1 Şaban 1438
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İşte Sincar operasyonunun asıl hedefi

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Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak topraklarındaki Sincar Dağı ile Karaçok Dağı’na eşzamanlı olarak gerçekleştirdiği hava harekâtının yansımaları devam ediyor.
İşte Sincar operasyonunun asıl hedefi
İşte Sincar operasyonunun asıl hedefi İşte Sincar operasyonunun asıl hedefi İşte Sincar operasyonunun asıl hedefi

Türkiye’nin Irak’ta Sincar Dağı’na önceki gün düzenlediği ilk hava operasyonu, büyük yankı uyandırdı.

OPERASYONUN HEDEFİ: 2 BİN 500 PKK'LI

Operasyonun hedefi, Sincar’ı Kandil Dağı’nın ardından ikinci karargâh ve üs bölgesi olarak kullanmayı hedefleyen terör örgütü PKK’nın bölgeye konuşlandırdığı ve sayıları 2 bin 500’e ulaşan gruptu.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ( TSK) Irak topraklarındaki Sincar Dağı ile Suriye topraklarındaki Karaçok Dağı’na eşzamanlı olarak gerçekleştirdiği hava harekâtının yansımaları devam ediyor. Washington yönetiminin operasyon dolayısıyla Türkiye’yi eleştiren açıklamalar yapmasına karşın Genelkurmay Karargâhı’nın ABD ile Rusya’nın askeri yetkililerini operasyon öncesinde bilgilendirdiği belirtildi.

Gazete Habertürk'ten Murat Gürgen'in haberine göre askeri yetkililer arasında gerçekleştirilen görüşmelerde, Ankara’nın taraflardan operasyon yapmak için izin istemediği, “Operasyon yapacağız, bilginize” bildiriminde bulunduğu vurgulandı. Böylece koalisyon ülkeleriyle hava sahasında olası gerilimlerin önüne geçilmesi sağlanmış oldu.

O GÖRÜNTÜLER ŞAŞIRTMADI

Güvenlik kaynakları, operasyonun haklı gerekçelere dayandığını vurguluyor. Zira PKK’nın bu bölgeleri terör yuvası olarak her geçen gün daha yoğun olarak kullanmakta olduğuna dikkat çekiliyor. ABD askerlerinin TSK’nın vurduğu bölgeleri operasyonun hemen ardından PYD/YPG’li teröristlerle birlikte dolaşmasının ise “Ankara’yı şaşırtmadığı” belirtiliyor. Zira hem Washington hem de Moskova bu bölgede PYD/YPG’ye kol kanat germiş durumda.

Sincar, Kuzey Irak’tan Suriye’ye geçiş noktasında yer alıyor. DEAŞ’ın 2014 yılındaki saldırıları, yüzde 82’si Ezidi, yüzde 13’ü Müslüman Kürt ve yüzde 5’i Arap olan sivil halkın büyük bölümünün Sincar’ı terk etmesine yol açtı. Sivillerin nüfusu 400 binden 33 bine düştü. PKK, Suriye’deki uzantısı PYD/YPG aracılığıyla bu bölgeye konuşlanmaya başladı. Hem ABD hem de Rusya’nın DEAŞ ile mücadelede PYD/ YPG’ye destek vermesi terör örgütünün işini kolaylaştırdı, elini güçlendirdi. PKK, Sincar bölgesini Kandil Dağı’nın ardından ikinci karargâh ve üs bölgesi olarak kullanmayı hedefliyor. Terör örgütü, Suriye’den Sincar’a düzenli silah sevkıyatı yapıyor. Kandil bölgesinden geçişlerle, Sincar’daki PKK’lı terörist sayısının 2 bin 500’e ulaştığı belirtiliyor.

ABD’Lİ ASKERLERİN BİLGİ ALDIĞI PKK’LI 1990’DA ÖRGÜTE KATILMIŞ

ABD askerleri, Suriye’nin kuzeydoğusundaki Karaçok Dağı’nda Türk Hava Kuvvetleri’nin vurduğu bögede inceleme yürütürken, PYD/ YPG yöneticilerinden bilgi aldı. ABD askerlerine, PYD/YPG’nin Suriye yapılanması silahlı kanat sorumlusu “Şahin Cilo” kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile YPG Üçlü Yürütme Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Redur Halil eşlik etti. Ferhat Abdi Şahin, PKK’ya 1990 yılında katıldı.

1996’da Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’nde, 1997-2003 döneminde Avrupa’da, 2003-2004 döneminde Mahmur’da görev yaptı. 2005’te yürütme kurulu üyesi olan Ferhat Abdi Şahin, 2009-2012 döneminde HPG sözde özel kuvvetler sorumluluğunu üstlendi. “Şahin Cilo”, Suriye’de faaliyet gösteriyor.

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