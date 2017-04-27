27 Nisan 2017 Perşembe1 Şaban 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • İman edip salih amel işleyenlerin kötülüklerini elbette örteceğiz. Onları işlediklerinin daha güzeliyle mükafatlandıracağız. Ankebût, 29/7
  • “Allah’ım! Senden iman içinde sağlık, güzel ahlâk içinde iman, peşinden rahmet, âfiyet, mağfiret ve rıza gelen bir kurtuluş istiyorum.” (Hakim, "De’avat", No: 1919)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:23Güneş 06:01Öğle 13:09İkindi 16:56Akşam 20:04Yatsı 21:34
    • 29°C Adana
    • 24°C Adıyaman
    • 19°C Afyon
    • 14°C Ağrı
    • 21°C Amasya
    • 21°C Ankara
    • 23°C Antalya
    • 23°C Artvin
    • 24°C Aydın
    • 22°C Balıkesir
  • BIST: 94.907 0.41
  • Altın: 144,728 -0.92
  • Dolar: 3,5586 -0.45
  • Euro: 3,8784 -0.27

‘Kara kutu’ ele geçti en kritik operasyon başladı

»
Dev operasyonun fitili, istihbarat birimlerinin FETÖ'nün yeni emniyet imamını ele geçirmesi ile ateşlendi.
‘Kara kutu’ ele geçti en kritik operasyon başladı
‘Kara kutu’ ele geçti en kritik operasyon başladı ‘Kara kutu’ ele geçti en kritik operasyon başladı ‘Kara kutu’ ele geçti en kritik operasyon başladı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Emniyet yapılanması ve mahrem imamlarına dönük büyük operasyonun perde arkasından, ByLock kadar önemli bir gelişme çıktı. Sabah'ın haberine göre ,Dev operasyonun fitili, istihbarat birimlerinin FETÖ'nün yeni emniyet imamını ele geçirmesi ile ateşlendi. İsmi sır gibi saklanan imamın evinde ve gösterdiği adreslerde yapılan aramalarda, içinde önemli bilgilerin yer aldığı bir çip bulundu. Şifresi kırılan çipten, FETÖ'nün Emniyet'ten sorumlu mahrem imamlarının listesi ile bu imamların sorumlu olduğu polislerin isimleri ve örgütün insan kaynakları arşivi çıktı.

ÇİPTEKİ 30 BİN FETULLAHÇI DEŞİFRE OLDU

Söz konusu listelerde 30 binden fazla kişinin yer aldığı öğrenildi. Yapılan incelemede bu kişilerden 17 bininin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ihraç edildiği ya da tutuklandığı saptandı. Geri kalan 13 bin kişi için de düğmeye basıldı. Dün gerçekleşen operasyon, kendisini bir şekilde gizleyerek varlığını sürdüren FETÖ'cülere yapıldı. Operasyonun önümüzdeki günlerde devam edeceği belirtiliyor. Öte yandan istihbarat ve emniyet kaynakları listenin ele geçirilmesi üzerine faal durumdaki bazı FETÖ'cü imamların itirafçı olduğunu da belirtti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Özel Güvenlik'te FETÖ temizliğiÖzel Güvenlik'te FETÖ temizliğiFETÖ'ye yönelik son operasyonda 9 bin 103 polis görevden uzaklaştırıldı, listede Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'ndan kritik isimlerin de bulunduğu ortaya çıktı.
Erzurum'da çatışma! Yaralı askerler varErzurum'da çatışma! Yaralı askerler varErzurum'un Şenkaya ilçesi kırsalında çıkan çatışmada biri teğmen, 2 güvenlik görevlisi yaralandı.
Albay itiraf etti! Kod adım Cenk!Albay itiraf etti! Kod adım Cenk!Etkin pişmanlıktan faydalanan eski Diyarbakır Jandarma Komutanı Hasan Ceyhun Keleş, "Benden sorumlu şahıs, bana ‘Cenk’ kod adını verdi" dedi.
Çankaya'da neler konuşuldu?Çankaya'da neler konuşuldu?16 Nisan sonrası ilk kez bir araya gelen Başbakan Yıldırım ve MHP lideri Bahçeli üç konuyu masaya yatırdı.
‘Kara kutu’ ele geçti en kritik operasyon başladı‘Kara kutu’ ele geçti en kritik operasyon başladıDev operasyonun fitili, istihbarat birimlerinin FETÖ'nün yeni emniyet imamını ele geçirmesi ile ateşlendi.
Ali Bulaç FETÖ'yü bir kalemde sattıAli Bulaç FETÖ'yü bir kalemde sattıFETÖ soruşturmasında geçtiğimiz yıl tutuklanan Zaman Gazetesi Yazarı Ali Bulaç, kendisini cezaevinde ziyaret eden CHP'li vekil Mehmet Bekaroğlu'u ile mesaj gönderdi.
  • Amberin Zaman TSK'nın operasyonundan rahatsız oldu27 Nisan 2017 Perşembe 13:11
  • FETÖ'nün tahliye oyunu bu kez Kilis’te27 Nisan 2017 Perşembe 13:00
  • Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi'nde 19 polis açığa alındı27 Nisan 2017 Perşembe 12:53
  • Açığa alınan 9 bin 103 polis memurunun tam listesi27 Nisan 2017 Perşembe 12:36
  • İşte Sincar operasyonunun asıl hedefi27 Nisan 2017 Perşembe 12:35
  • YPG ABD'ye hem yalvardı, hem tehdit etti27 Nisan 2017 Perşembe 12:10
  • Önce Orgeneral Akar'ı sonra belgeleri çıkardılar27 Nisan 2017 Perşembe 12:03
  • Hükümetten 'Kutlu Doğum' kararı! Sabitleniyor27 Nisan 2017 Perşembe 12:02
  • En kritik birimde 19 polis açığa alındı27 Nisan 2017 Perşembe 11:58
  • Koalisyon Güçleri'nden Sincar açıklaması27 Nisan 2017 Perşembe 11:41
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri