‘Kara kutu’ ele geçti en kritik operasyon başladı

Dev operasyonun fitili, istihbarat birimlerinin FETÖ'nün yeni emniyet imamını ele geçirmesi ile ateşlendi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Emniyet yapılanması ve mahrem imamlarına dönük büyük operasyonun perde arkasından, ByLock kadar önemli bir gelişme çıktı. Sabah'ın haberine göre ,Dev operasyonun fitili, istihbarat birimlerinin FETÖ'nün yeni emniyet imamını ele geçirmesi ile ateşlendi. İsmi sır gibi saklanan imamın evinde ve gösterdiği adreslerde yapılan aramalarda, içinde önemli bilgilerin yer aldığı bir çip bulundu. Şifresi kırılan çipten, FETÖ'nün Emniyet'ten sorumlu mahrem imamlarının listesi ile bu imamların sorumlu olduğu polislerin isimleri ve örgütün insan kaynakları arşivi çıktı.



ÇİPTEKİ 30 BİN FETULLAHÇI DEŞİFRE OLDU

Söz konusu listelerde 30 binden fazla kişinin yer aldığı öğrenildi. Yapılan incelemede bu kişilerden 17 bininin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ihraç edildiği ya da tutuklandığı saptandı. Geri kalan 13 bin kişi için de düğmeye basıldı. Dün gerçekleşen operasyon, kendisini bir şekilde gizleyerek varlığını sürdüren FETÖ'cülere yapıldı. Operasyonun önümüzdeki günlerde devam edeceği belirtiliyor. Öte yandan istihbarat ve emniyet kaynakları listenin ele geçirilmesi üzerine faal durumdaki bazı FETÖ'cü imamların itirafçı olduğunu da belirtti.