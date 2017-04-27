27 Nisan 2017 Perşembe1 Şaban 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • İman edip salih amel işleyenlerin kötülüklerini elbette örteceğiz. Onları işlediklerinin daha güzeliyle mükafatlandıracağız. Ankebût, 29/7
  • “Allah’ım! Senden iman içinde sağlık, güzel ahlâk içinde iman, peşinden rahmet, âfiyet, mağfiret ve rıza gelen bir kurtuluş istiyorum.” (Hakim, "De’avat", No: 1919)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:23Güneş 06:01Öğle 13:09İkindi 16:56Akşam 20:04Yatsı 21:34
    • 28°C Adana
    • 20°C Adıyaman
    • 17°C Afyon
    • 11°C Ağrı
    • 18°C Amasya
    • 18°C Ankara
    • 28°C Antalya
    • 20°C Artvin
    • 20°C Aydın
    • 18°C Balıkesir
  • BIST: 94.845 0.34
  • Altın: 144,784 -0.88
  • Dolar: 3,5615 -0.37
  • Euro: 3,8797 -0.24

Ali Babacan geri mi dönüyor?

»
Ali Babacan geri mi dönüyor?
Önümüzdeki dönem Kabine'de revizyon gerçekleşmesi bekleniyor. AK Parti kulislerinde ekonomi yönetimi için Ali Babacan'ın ismi de geçiyor.
Ali Babacan geri mi dönüyor? Ali Babacan geri mi dönüyor? Ali Babacan geri mi dönüyor?

 Kabinede önümüzdeki günlerde geniş çaplı bir revizyona gidilecek. Beklenti, kabinedeki bu değişimin ekonomi yönetimindeki dağınık ve uyumsuz yapıyı ortadan kaldırması. Kabine değişimi siyasi kulislerdeki en sıcak başlığı oluştururken, AK Parti kulislerinde ekonomi yönetimi için sürpriz bir isim, Ali Babacan konuşuluyor.

‘Neden Ali Babacan?’ sorusunun yanıtı ise ekonomide piyasalar için bir ‘çıpa’ olması, popülizmden uzak durması, bakanlığının son döneminde ortaya çıkan görüş ayrılıklarını, kamuoyu önünde tartışmak yerine müzakere ile çözme çabası, teknik kapasitesi ve birikimi olarak sıralanıyor.

AK Parti’nin kurucu üyelerinden olan Babacan, 2002’de kurulan 58. Hükümette ekonomiden sorumlu devlet bakanı oldu. Kabinenin en genç bakanı olarak önemli bir görevi üstlenen Babacan, 2007 yılında Dışişleri Bakanlığı koltuğuna oturdu. 2009 yılında Dışişleri Bakanlığı koltuğunu Ahmet Davutoğlu’na devredip bu kez Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı olarak ekonominin dümenine geçti. 2 yıllık Dışişleri Bakanlığı dönemi dışında hep ekonominin başında oldu. Bütçe disiplini, Türk Lirası’ndan 6 sıfır atılması, IMF’ye olan borçların sıfırlanması, para politikalarının belirlenmesinde Merkez Bankası’nın bağımsız bir enstrüman olarak kullanılması, başarılı uygulamaları olarak dikkat çekti.

1 Kasım seçimlerinde adaylık başvurusu bile yapmadığı ancak son dakikada Partisi tarafından Ankara 1. Bölgeden aday gösterildiği bilgisi kamuoyuna yansıdı. Yeniden ekonomi yönetiminde yer alması beklenen Babacan, o dönem Davutoğlu kabinesinde yer almadı. Halen sade bir milletvekili olarak siyasete devam eden Ali Babacan’ın, Abdullah Gül ekolünden geldiği biliniyor. Babacan’ın kabinede yer bulup bulmayacağını önümüzdeki günler gösterecek.

Dünya

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Ali Babacan geri mi dönüyor?Ali Babacan geri mi dönüyor?Önümüzdeki dönem Kabine'de revizyon gerçekleşmesi bekleniyor. AK Parti kulislerinde ekonomi yönetimi için Ali Babacan'ın ismi de geçiyor.
Abdullah Gül'den "Baykal" iddiasına sert yalanlamaAbdullah Gül'den "Baykal" iddiasına sert yalanlamaReferandum sürecinde 'evet' kampanyalarına katılmadığı için AK Parti'de bazı kesimlerce eleştirilen 11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e, Saadet Partisi'nden 'kapımız açık' mesajı gönderildi.
Saadet'ten Gül açıklamasıSaadet'ten Gül açıklamasıSaadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
CHP'den yeni referandum hamlesi!CHP'den yeni referandum hamlesi!CHP, AYM ve Danıştay'dan aldığı ret sonrası, referandum sonuçlarını şimdi de AİHM'e taşıyor.
Hükümetten kritik erken seçim açıklamasıHükümetten kritik erken seçim açıklamasıSağlık Bakanı Recep Akdağ, erken seçim olacağı yönündeki iddialar yanıt verdi. Akdağ, AK Parti'nin gündeminde erken seçimin olmadığını söyledi.
MHP'de beklenmedik istifa!MHP'de beklenmedik istifa!Kilis'te, MHP İl Başkanı Ahmet Saltan, görevinden istifa ettiğini açıkladı.
  • Referandum sonrası kritik görüşme!26 Nisan 2017 Çarşamba 13:45
  • Yeni kabineye çok sürpriz bir isim giriyor26 Nisan 2017 Çarşamba 12:16
  • Bakan Çavuşoğlu: 'Bizi mecbur bıraktılar...'26 Nisan 2017 Çarşamba 12:02
  • MHP lideri Devlet Bahçeli belgeli avcı çıktı26 Nisan 2017 Çarşamba 10:16
  • Erdoğan'dan AKPM açıklaması26 Nisan 2017 Çarşamba 08:55
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ve Rusya'yı bilgilendirdik26 Nisan 2017 Çarşamba 08:46
  • Ankara'da sürpriz buluşma26 Nisan 2017 Çarşamba 07:54
  • Erdoğan'dan kritik Reza Zarrab çıkışı26 Nisan 2017 Çarşamba 07:53
  • Bir tepki de Bahçeli'den: Tam bir densizlik! Reddediyoruz!25 Nisan 2017 Salı 20:42
  • Başbakan Yıldırım: Gereken adımı atacağız25 Nisan 2017 Salı 20:27
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri