En kritik birimde 19 polis açığa alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açığa alınan 9 bin 103 polis arasında, Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı'nda görevli 2'si emniyet müdürü 19 polis var.

Türkiye genelinde 81 ilde yapılan operasyonun ardından dün akşam saatlerinde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından FETÖ bağlantılı oldukları gerekçesi ile 9 bin 103 polis memurunun açığa alındığı açıklanmıştı.Açığa alınmaların en dikkat çekici yönü ise Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire ve TBMM Koruma Daire Başkanlığı'ndan açığa alınan polislerin sayısının çokluğu oldu.



CUMHURBAŞKANLIĞI KORUMA DAİRE BAŞKANLIĞINDA 19 POLİS...

Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı'nda 2'si emniyet müdürü 9 rütbeli personel açığa alındı. Rütbeli personelin dışında 10 polis memurunun da açığa alınması ile Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı'nda açığa alınan polis sayısı 19 oldu.



CUMHURBAŞKANI VE AİLESİNİ KORUMAKLA SORUMLULAR

Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı, Cumhurbaşkanı ve aile bireylerinin uyakın korumaları ve güvenliklerini sağlamaktan sorumlu. Bu birimde görev yapan personel, Cumhurbaşkanlığı Köşkü, konutu ya da Cumhurbaşkanı'nın bulunduğu her türlü bina ve tesisin çevresinin güvenliğini sağlamakla görevli. Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi personeli, Cumhurbaşkanının makam ve çalışma odalarının içi ve bitişik çevresinde de 24 saat boyunca güvenlik hizmeti vermekten sorumlu.



TBMM'DEN DE AÇIĞA ALINAN VAR

Bir diğer dikkat çekici nokta ise, yine kritik birimlerden TBMM Koruma Daire Başkanlığı'ndan ise 2'si rütbeli toplam 36 polisin açığa alınması oldu.

HÜRRİYET