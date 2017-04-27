Angela Merkel, Türkiye için tarih verdi

Almanya'daki Federal Parlamento'da konuşan Merkel Türkiye'nin Almanya ve AB ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu.

AĞIR BİR ETKİYE NEDEN OLDU

"Son haftalardaki gelişmeler Almanya ve AB'nin Türkiye ile ilişkileri üzerinde ağır bir etki yarattı" diyen Merkel, "AB, Türkiye'nin AGİT raporuna ne tepki verdiğini yakından izleyecek. Türkiye bu rapora ve eleştirel gözlemlere cevap vermeli" ifadelerini kullandı.

TARİH VERDİ

Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Türkiye, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin (AKPM) değerlendirmesini göz önünde bulundurmalı" dedi. Merkel, "AB ülkeleri 29 Nisan'daki zirvede Türkiye'yi görüşecek" diye konuştu.