Hükümetten 'Kutlu Doğum' kararı! Sabitleniyor

SabitlBaşbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, katıldığı canlı yayında Kutlu Doğum Haftası'nın her yıl sabit tarihte kutlanmasına yapılan itiraz ve eleştirleri değerlendirdi.

HİCRİ TAKVİME SABİTLENECEK

Bu konuda önümüzdeki günlerde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ilmi bir toplantı yapacağını belirten Kurtulmuş "Öyle ümit ediyoruz; hicri takvime sabitlenecektir. Bu kararı Diyanet teşkilatımız kendi içine konuşacak, tartışacak. İlmi gerekçeleri, tüm gerekçeleriyle ele alacak. Bunun düzeltileceğini ümit ediyorum. Mevlidi Nebeviye yani Peygamberimizin Mevlit Kandili'ne alternatif bir şey olarak ortaya koyulmuş değil ama böyle bir algı varsa bunun düzeltilmesi için belki 'Hep bahar aylarında olsun' diye düşünülmüş olabilir ama sonuçta Mevlit Kandili nasıl senenin her ayına gelebiliyorsa, oruç gibi onun da öyle olması lazım." dedi.