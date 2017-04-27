27 Nisan 2017 Perşembe1 Şaban 1438
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Çankaya'da neler konuşuldu?

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16 Nisan sonrası ilk kez bir araya gelen Başbakan Yıldırım ve MHP lideri Bahçeli üç konuyu masaya yatırdı.
Çankaya'da neler konuşuldu?
Çankaya'da neler konuşuldu? Çankaya'da neler konuşuldu? Çankaya'da neler konuşuldu?

Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 16 Nisan referandumu sonrasında ilk kez bir araya geldi. Çankaya Köşkü'nde saat 12.00'de gerçekleşen görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü. Görüşmeye yaklaşık 10 dakika kalan Başbakan Yıldırım Çankaya Köşkü'ne gelirken, MHP lideri Bahçeli de 4 dakika kala Çankaya Köşkü'ne giriş yaptı.

UYUM YASALARI ELE ALINDI

Dikkat çeken görüşmede, 16 Nisan referandumunda "evet" için çalışan AK Parti ve MHP'nin de ilk kez bir araya gelmiş oldu. Görüşme sonrası herhangi bir açıklama yapılmazken, görüşmede öncelikle referandum sonuçlarının değerlendirildiği öğrenildi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin referandum ile kabul edilmesinin ardından, 2019 yılına kadar uyum yasalarının hayata geçirilmesi gerekiyor. Başbakan Yıldırım, uyum yasaları için çalışacaklarının sinyalini vermişti. Dünkü görüşmede ele alınan konulardan bir tanesinin uyum yasaları olduğu öğrenildi. Bu kapsamda nasıl bir yol haritası izleneceği, Yıldırım ve Bahçeli arasındaki görüşmede ilk kez değerlendirilmiş oldu.

SİNCAR DA MASADA

Gündemdeki bir başka konu da, terörle mücadele oldu. Türkiye, Pazartesi'yi Salı'ya bağlayan gece yarısı, Irak'taki Sincar Dağı'nı, Suriye'de de Karaçok Dağı'nı vurarak, terör örgütü PKK'ya büyük darbe indirmişti. Başbakan Yıldırım, dünkü toplantıda bu operasyonun neden yapıldığını, nasıl uygulandığını, müttefiklerle olan görüşmeleri MHP lideri Bahçeli'ye anlattı. Hava harekatı hakkında kapsamlı bilgi veren Yıldırım, ayrıca bölgedeki tehditleri MHP liderine anlattı.

AKPM'YE KARŞI ADIMLAR

Yıldırım ve Bahçeli görüşmesinde gündeme gelen bir diğer konu da, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin (AKPM), Türkiye'yi "siyasi denetime alma" kararı oldu. Başbakan Yıldırım ve MHP lideri Bahçeli, bu karara karşı Türkiye'nin birlik ve bütünlük içinde takınacağı tavrı ele alarak, Avrupa'ya karşı atılabilecek adımları da masaya yatırıp değerlendirdi.

Sabah

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