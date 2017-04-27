Ertuğrul Özkök'den Mavi Marmara'dakilere hakaret

Ertuğrul Özkök bugün Mavi Marmara'daki şehitlere militan diyerek hakaret etti.

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök geçmişten kalma kiniyle bugün Mavi Marmara şehitlerine 'Militan' dedi. Hızını alamayan emekli genel yayın yönetmeni Mavi Marmara gemisinin hiçbir işe yaramadığını ve İslamcılık'ın iyi bir şey olmadığını ifade etti.

SKANDAL SÖZ: İHH MİLİTANLARI!

İHH militanlarının Mavi Marmara gemisine binip İsrail’e gitmeye kalkışmasını tasvip ettiniz mi...



Allah aşkına samimi olun ve yüz yüze geldiğimizde bizlere de söylediğiniz gerçek fikrinizi açıklayın.



Şu günlerde çok ihtiyaç var...



Siz değil miydiniz o olayın Türkiye’ye çok zarar verdiğini söyleyen...



Hadi sizi bıraktım....



Bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan değil miydi o sorumsuz işi yapanlara “Bana mı sordunuz” diyen...



O cümlenin arkasındaki “İyi halt ettiniz” sitemini biz bile duyduk da siz işitmediniz mi...



Bakın kardeşim...



Mavi Marmara olayı Türkiye’ye çok pahalıya patlamıştır.



Ayrıca sanmayın ki bize pahalıya patlayan bu sorumsuzca hareket, Filistinli mazlumun işine yaramıştır...



Öyleyse, ne oluyor şimdi referandumdan sonra aniden patlayan bu “Mavi Marmaracılık ruhu...”



Sadece yanlış adam yanlış ifadelerle söylediği için mi...



Yoksa referandum hayal kırıklığını unutturup safları sıklaştırma telaşı mı...



İSLAMCILIK: “İSLAMCILIK ya da Siyasi İslam, İslam’ın kişisel hayat dışında sosyal ve politik alanlarda da yol gösterici kılınmasını hedefleyen ‘politik-ideolojik hareketler’ olarak tanımlanmaktadır.” (Vikipedia)



CAHİL OLDUĞUNU İTİRAF ETTİ

CEHALETİMİ mazur görün ama şunu soracağım.



“İslamcılık” çok iyi bir şey mi ki, son günlerde herkes birden “İslamcı” kesildi...



Siyasal İslam Ortadoğu’da bile bitmek üzereyken, Türkiye’de, “Onun gibi olacağıma İslamcı olayım” telaşı ve yarışı... Bakıyorum, Nihal Bengisu Karaca gibi aklı başında yazarlar bile aniden “İslamcı” kesildi...

MAVİ MARMARACI NE DEMEK ÖZKÖK?



Anlıyorum ki 16 Nisan referandumu, muhafazakâr kanadın entelektüel kanadının dengesini iyice bozmuş. Makul AKP’liler “Biz nerede yanlış yaptık” sorusunun cevabını ararken, entelektüel kesimi “meleklerin cinsiyeti” tartışmasına girmiş vaziyette.



Birisinin bana bu “tetikçiye” karşı “İslamcı-Mavi Marmaracı” ittifakının nasıl bir duygu olduğunu ikna edici biçimde anlatmasını çok isterdim.