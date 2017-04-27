27 Nisan 2017 Perşembe1 Şaban 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • İman edip salih amel işleyenlerin kötülüklerini elbette örteceğiz. Onları işlediklerinin daha güzeliyle mükafatlandıracağız. Ankebût, 29/7
  • “Allah’ım! Senden iman içinde sağlık, güzel ahlâk içinde iman, peşinden rahmet, âfiyet, mağfiret ve rıza gelen bir kurtuluş istiyorum.” (Hakim, "De’avat", No: 1919)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:23Güneş 06:01Öğle 13:09İkindi 16:56Akşam 20:04Yatsı 21:34
    • 29°C Adana
    • 24°C Adıyaman
    • 21°C Afyon
    • 16°C Ağrı
    • 23°C Amasya
    • 21°C Ankara
    • 25°C Antalya
    • 24°C Artvin
    • 26°C Aydın
    • 25°C Balıkesir
  • BIST: 94.904 0.40
  • Altın: 144,812 -0.86
  • Dolar: 3,5634 -0.32
  • Euro: 3,8799 -0.23

Altın fiyatlarında şok düşüş!

»
Fiyatı düşüş eğiliminde hareket eden gram altın, 144,5 lira ile son bir ayın en düşük seviyesine geriledi.
Altın fiyatlarında şok düşüş!
Altın fiyatlarında şok düşüş! Altın fiyatlarında şok düşüş! Altın fiyatlarında şok düşüş!

Dün gün içinde 145 liranın altını görse de döviz kurlarındaki toparlanmanın etkisiyle kayıplarını telafi ederek yükselişe geçen gram altın, önceki kapanışa göre yüzde 0,36 artışla 146 liradan kapandı.

Altının gram fiyatı bugün ise düşüş eğiliminde hareket ederek 144,5 lira ile 27 Mart'tan bu yana en düşük seviyesine geriledi. Saat 11.40 itibarıyla altının gramı 144,6 liradan alıcı bulurken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 238, Cumhuriyet altını 970 liradan işlem görüyor.

Uluslararası piyasada altının ons fiyatı ise dünkü yüzde 0,4'lük yükselişin ardından bugüne düşüşle başladı ve şu dakikalarda dünkü kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 1.264,4 dolar seviyelerinde dengelendi.

AA Finans Analisti İslam Memiş, dün akşam ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi reformu açıklamalarının ardından altının ons fiyatında toparlanma isteğinin öne çıktığını kaydetti.

Altının ons fiyatında yükselişin 1.271 dolar seviyeleri ile sınırlı kaldığına dikkati çeken Memiş, bu Sabah Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) para politikasında değişikliğe gitmemesinin küresel piyasalarda iyimserliğin devam etmesine neden olduğunu söyledi.

Memiş, bugün öğleden sonra Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ve Başkan Mario Draghi'nin açıklamalarının piyasaların odak noktasında olacağını ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.260-1.270 dolar bandının, altının gram fiyatında ise 144,0-146,0 lira aralığının izleneceğini bildirdi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Altın fiyatlarında şok düşüş!Altın fiyatlarında şok düşüş!Fiyatı düşüş eğiliminde hareket eden gram altın, 144,5 lira ile son bir ayın en düşük seviyesine geriledi.
Memurlar için kritik karar! İptal edildiMemurlar için kritik karar! İptal edildiAnayasa Mahkemesi, bazı uzman kadrolarına özel hizmet tazminatı ödenmesini öngören KHK düzenlemesini Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti.
Ekonomik güven endeksi Nisan'da yükseldiEkonomik güven endeksi Nisan'da yükseldiEkonomik güven endeksi Nisan'da %3,6 oranında artarak 96 değerinden 99,5 değerine yükseldi.
Milyonlarca vatandaşa zam müjdesi!Milyonlarca vatandaşa zam müjdesi!Türkiye'de 11.5 milyon emekli yılın ikinci yarısına zamlı maaşlarıyla birlikte girecek. İş dünyasında ise 803 bin istihdam var.
Londra düşüyor! Rota FrankfurtLondra düşüyor! Rota Frankfurtİngiltere'deki referandumdan AB'den ayrılma kararı çıkması, birçok şirketi yeni adres aramaya yöneltti. Bankacılık sektörününse gözünü Frankfurt'a diktiği belirtiliyor.
Dolar güne nasıl başladı?Dolar güne nasıl başladı?Dolar 3,5650 liradan, avro 3,8920 liradan güne başladı
  • Rus turistler 'charter' ile Alanya'ya geldi!27 Nisan 2017 Perşembe 13:32
  • Türkiye, Avrupa'da 7. oldu27 Nisan 2017 Perşembe 13:32
  • Dev bankalardan yeni karar! Taşınıyorlar...27 Nisan 2017 Perşembe 13:30
  • Motorinde 13 kuruş indirim27 Nisan 2017 Perşembe 13:30
  • 'Türkiye ile uzlaşabiliriz'27 Nisan 2017 Perşembe 13:29
  • Altın fiyatlarında inanılmaz düşüş!27 Nisan 2017 Perşembe 13:05
  • 'Türkiye hamlesi' ellerinde patladı27 Nisan 2017 Perşembe 11:15
  • Türk devi resti çekti! Satmıyoruz...27 Nisan 2017 Perşembe 11:13
  • Canikli'den flaş kıdem tazminatı açıklaması27 Nisan 2017 Perşembe 10:16
  • Trump'ın açıklaması doları vurdu! Kur şu anda...27 Nisan 2017 Perşembe 10:14
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri