Türkiye'den sert tepki! Alman vekile şok!

Türkiye, Alman milletvekili Bernd Fabritius'un, Avrupa Konseyi'nin görevlendirmesiyle yapacağı ziyareti iptal etti.

CSU'nun federal milletvekili Bernd Fabritius Türk hükümetinin önceden planlanmış Türkiye ziyaretini, kısa bir süre kala iptal ettiğini açıkladı. Fabritius çarşamba günü Berlin'de yaptığı açıklamada, "Bu adımı üzüntüyle karşılıyorum ve Türk hükümetine iptal kararını geri çekme çağrısı yapıyorum" dedi.

TÜM RESMİ GÖRÜŞMELER İPTAL!

CSU'lu milletvekili, Türk hükümetinin tüm resmi görüşmelerini iptal ettiğini ve böylelikle kendisinin Mayıs ayı başı için planladığı ziyarete de "fiilen izin verilmediğini" ifade etti. CSU'lu federal meclis milletvekili Bernd Fabritius, Avrupa Konseyi'nin görevlendirmesiyle Türkiye'yi ziyaret etmeyi planlıyordu.

İLETİŞİM KOPARILMAMALI

Fabrius açıklamasında, Türkiye ziyareti kapsamındaki temaslarının planlanmış olduğunu, görüşeceği isimler arasında adalet bakanı ve anayasa mahkemesi başkanının da bulunduğunu kaydetti. CSU'lu vekil, ziyaretinin iptal edilmesinin ardından, "iletişimin koparılmaması gerektiğini ve en kısa sürede yapıcı bir diyalogun yürütülmesi gerektiğini" ifade etti.

AKPM'NİN SKANDAL KARARI SONRASI

Türkiye'nin iptal kararı, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin (AKPM) Türkiye'nin yeniden siyasi denetime alınmasının ardından geldi. AKPM salı günü Avrupa Konseyi üyeliği kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesini gerekçe göstererek, Türkiye'nin yeniden siyasi denetim sürecine dâhil edilmesini kararlaştırmıştı.