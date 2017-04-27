PKK'ya 3 bin askerle "bahar" operasyonu!

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kış aylarında terör örgütü PKK ile mücadele eden güvenlik güçleri, baharda da gerek yurt içi gerekse yurt dışında teröristlere göz açtırmıyor

Türkiye'nin barış ve huzur ortamını bozmayı hedefleyen ve hain saldırılarında sivilleri de hedef alan terör örgütü PKK'ya kış aylarında nefes aldırmayarak ağır darbe vuran güvenlik güçleri, baharda da teröristlerin peşini bırakmıyor.

Hakkari, Bitlis, Tunceli, Şırnak ve Diyarbakır kırsalı başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kış aylarında terör örgütü PKK'ya yönelik mücadelesini aralıksız sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ekipleri, baharda da operasyonlara kararlılıkla devam ediyor.

Ülkenin her köşesinde teröristleri amansız takibe alan polis ve Mehmetçik, havadan F-16 savaş uçakları, helikopterler ve silahlı insansız hava aracı (İHA), karadan ise top atışları, termal kameralar ve zırhlı araçlar desteğinde başarılı operasyonlar gerçekleştiriyor.

PKK'YA BÜYÜK ZAYİAT VERDİ

Kış üstlenmesinin yanı sıra örgütün lojistik kaynakları ve mensuplarına da ağır kayıplar verdiren güvenlik güçleri, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde PKK'ya büyük zayiat verdi.

Zorlu kış koşullarında yıl boyunca gece gündüz, şehir merkezi kırsal demeden hem yurt içi hem de Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin peşini bırakmayan, haftalarca arazide kalarak operasyonlarını sürdüren güvenlik güçlerince 1 Aralık 2016 ile 28 Şubat 2017 tarihlerini kapsayan 3 aylık kış mevsiminde 396 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Kış boyunca örgüte büyük darbe vuran güvenlik güçleri tarafından ilkbahar mevsiminin ilk ayı martta ise yurt içi ve dışında yürütülen operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 173 oldu.

3 BİN ASKER 200 KORUCU OPERASYONDA

Mehmetçik ve polis özel harekat polislerinin özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yürüttüğü bahar operasyonları, zorlu arazi şartlarında dahi hız kesmeden sürüyor.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik TSK'nın düzenlediği operasyonlarda da teröristlere göz açtırılmıyor.

PKK mensuplarının Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye sızmasını engellemek, aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu teröristleri etkisiz hale getirmek, örgüt üyelerince kullanılan sığınak, barınak ve depo alanlarını imha etmek için 19 Nisan'da başlatılan "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yunus Ertürk" operasyonu başarıyla devam ediyor. 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'in yönettiği operasyona, 3 bin askerin yanı sıra 200 güvenlik korucusu da destek veriyor.

Operasyona, Gabar Dağı bölgesinde 4 Nisan'da terör örgütü PKK'ya yönelik güvenlik güçlerince düzenlenen operasyon kapsamında arama faaliyeti yürüten askerlerin geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin araziye tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit düşen 3 askerden "Uzman Çavuş Yunus Ertürk"ün adı verildi.

Şırnak 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığına bağlı Hudut Özel Harekat birliklerince Irak sınırındaki Bestler Dereler, Geymişule, Nezirkına ve Hisarkapı bölgelerinde yoğunlaşan operasyonda, alanda tespit edilen teröristlerin bulunduğu barınma yerleri ateş altına alınarak imha ediliyor.

İHA ile görüntülenen teröristlerin kaçış güzergahlarına helikopterlerle sevk edilen güvenlik güçleri operasyonu genişletti.

SON 2 GÜNDE 25 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Hakkari'nin Çukurca ve Şemdinli ilçelerinde de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar hava ve karadan devam ediyor.

Çukurca'nın Güven Dağı güneyinde bulunan Irak'ın kuzeyindeki Chameju bölgesi ve Şemdinli'nin güneyinde yer alan Irak'ın kuzeyindeki Hakurk Armush bölgesinde İHA tarafından son 2 günde tespit edilen 19 terörist etkisiz hale getirildi.

Kars'ın Kağızman ilçesinde ise jandarma özel harekat timlerince, Türkiye'de terör açısından kritik noktalar arasında gösterilen Çemçe-Madur bölgesinde yürütülen operasyon kapsamında, Madur'da arazi arama tarama faaliyeti gerçekleştiriyor.

Tunceli'de de Türk Hava Kuvvetlerinin desteğiyle yürütülen operasyonda, saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 6 terörist etkisiz hale getirildi.