27 Nisan 2017 Perşembe1 Şaban 1438
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35 yıl sonra bir ilk olacak! Devreye giriyorlar

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Avrupa'nın baskılarına rağmen terörle mücadeleye hız kesmeden devam eden Türkiye 2017 yılının ikinci yarısından sonra yeni bir dönem başlatacak
35 yıl sonra bir ilk olacak! Devreye giriyorlar
35 yıl sonra bir ilk olacak! Devreye giriyorlar 35 yıl sonra bir ilk olacak! Devreye giriyorlar 35 yıl sonra bir ilk olacak! Devreye giriyorlar

Yıllarca ABD'nin Türkiye'ye vermediği İnsansız hava araçlarının (İHA) yerli olarak üretilmesiyle Türkiye için yeni bir dönem başlamıştı. Türkiye bununla beraber kendi İHA'sını üreten 5 ülkeden biri haline geldi ve hız kesmeden devam edilen çalışmalarla Yerli İHA'lar silahlandırıldı. Ve bu hamle terörle mücadelede yeni bir dönemi başlatan fişeği ateşledi.

SİLAHLI İHA'LAR PKK ELEBAŞLARININ PEŞİNE DÜŞECEK

Yıllarca ABD'nin Türkiye'ye vermediği İHA'ları yerli olarak üreten Türkiye hem gözetleme hem de silahlı İHA'ya sahip olmasıyla beraber teröristlere karşı nokta operasyonlar yapmaya başladı. Daha önceden sadece gözletme ve keşif amaçlı kullanılan İHA'lara sahip olan Türkiye, İHA'lar tarafından hedefin tespit etmesinden sonra F-16'ları kaldırarak operasyon düzenliyordu. Saatlerce süren işlemler sonrası F-16'lar havalanıyordu ancak tespit edilen hedef o noktadan kaçmış ya da ayrılmış oluyordu. Kısacası silahsız iHA'lar öncesi Türkiye'nin teröristlere karşı havadan ani refleks imkanı kısıtlıydı. Silahlı İHA'larla beraber ise TSK teröristi gördüğü anda bir düğmeye basarak etkisiz hale getirebilme imkanını kazanmış oldu ve teröristlere karşı kullanıyor. Şimdi ise Yerli Silahlı İHA'lar terör örgütü elebaşlarının peşine düşüyor.

YERLİ İHA'LAR PEŞLERİNE DÜŞÜYOR

Eski Genelkurmay istihbarat Daire Başkanı emekli Korg. İsmail Hakkı Pekin'in Tunca Bengin'e verdiği bilgilere göre; Yurtiçi ve Yurtdışında hız kesmeden süren operasyonlar terör örgütü PKK'nın belini kırmış durumda. Kışın aralıksız süren operasyonlar örgüte büyük kayıplar verdirdi. TSK şimdi örgütü tamamen bitirecek operasyonlara imza atmaya hazırlanıyor. Yılın ikinci yarısından sonra terörle mücadelede yeni bir dönem başlayacak. Yerli silahlı insansız hava araçları terör örgütü liderlerinin peşlerine düşecek ve ilk fırsat yakalandığı anda etkisiz hale getirilecek.

SUİKAST TİPİ OPERASYON

Silahlı İHa'ların kullanıldığı bu operasyonlar 'suikast tipi' olarak nitelendiriliyor. Bu operasyonları ABD ve İsrail özellikle terör örgütü liderlerine karşı etkin bir biçimde kullanıyor. Anlık istihbarat ve anlık refleks sayesinde İHA'ları enselerinde olduğunu bile fark edemeyen teröristler ne olduğunu bile anlamadan etkisiz hale getiriliyor.

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