Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş,katıldığı canlı yayında gündemdeki konular hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Erken seçim iddialarına cevap veren Kurtulmuş, “Bunu Türkiye’nin gündeminden süratle çıkarmak lazım. Türkiye’de şu anda güçlü bir şekilde halkın oyunu almış olan, önünde vakti olan bir hükümet var. Dolayısıyla esas meselemiz uyum yasaları üzerine yoğunlaşmaktır. Bir an evvel etkili bir şekilde bu yasaları çıkarmaktır. 65. Hükümet sonuna kadar görevinin başındadır. Bu bir reform hükümetidir, bu bir üretim hükümetidir. Çok sayıda adımlar atıldı. Bunların sonuçlarının alınması için çok yakından takip edilmesi lazım. Zaten 65. Hükümet, hükümet programında ortaya koyduğu hedeflerini gerçekleştirmek için her gün adım atıyor” açıklamalarında bulundu.
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Hükümetten 'erken seçim' açıklamsı
Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş,katıldığı canlı yayında gündemdeki konular hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
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