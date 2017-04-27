Ali Bulaç FETÖ'yü bir kalemde sattı

FETÖ soruşturmasında geçtiğimiz yıl tutuklanan Zaman Gazetesi Yazarı Ali Bulaç, kendisini cezaevinde ziyaret eden CHP'li vekil Mehmet Bekaroğlu'u ile mesaj gönderdi.

FETÖ soruşturması kapsamında ''FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak'' suçundan geçtiğimiz yıl tutuklanan Zaman Gazetesi Yazarı Ali Bulaç halen Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor.

CHP istanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu sosyal medya hesabı üzerinden Silivri Cezaevi'e ziyarette bulunduğunu ve Ali Bulaç ile görüştüğünü yazdı.

Cezaevi ziyaretini sosyal medyadan ilan eden Bekaroğlu, Ali Bulaç ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Bekaroğlu, paylaşımında "Bugün Silivri'de Ali Bulaç'ı ziyaret ettim. Sağlığı ve morali iyi, kitap yazıyor, kimseye kırgın olmadığını söyledi. Dostlara selam ediyor." diyen Bekaroğlu, Bulaç'ın kendisine "Yakamdan düşsünler" dediğini aktardı.