27 Nisan 2017 Perşembe1 Şaban 1438
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Rus uçakları Suriye'de hastaneyi vurdu!

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Rus uçakları Suriye'de hastaneyi vurdu!
Bu sabah Rus uçakları, Suriye’nin Kuzey Batısında İdlib yakınlarında bir hastaneyi bombaladı. Hasta ve sağlık görevlilerinden 7 kişi hayatını kaybetti.
Rus uçakları Suriye'de hastaneyi vurdu! Rus uçakları Suriye'de hastaneyi vurdu! Rus uçakları Suriye'de hastaneyi vurdu!

Sivil savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre, Rus savaş uçakları Ma'arretü'n-Nu'man şehrinin güney doğusundaki Deyr el Şarki kasabasındaki Üniversite hastanesini bombaladı.

ÖLÜ SAYISININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Dört defa düzenlenen hava saldırısında hasta ve sağlık görevlilerinden 7 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda sağlık görevlisi de yaralandı. Enkaz altında kalanlar sebebiyle ölü sayısının artabileceği kaydedildi.

HASTANE KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yaralılar Ma'arretü'n-Nu'man şehrindeki hastanelere nakledildi. Nisan ayı içinde aynı şehirde 7 hastanenin bombalandığı ifade edildi. Bombalamada hastane binası ve sağlık cihazlarının zarar görmesi sebebiyle hastane hizmet edemez duruma geldi. Hastane daha önceki bombalanma sebebiyle hizmet dış kalmış ve yeni hizmete alınmıştı. 

RUS UÇAKLARI MAARZİTA KASABASI DA BOMBALANDI

Rus uçakları İdlib’in kuzeyindeki mülteci mahallesi Maarzita kasabasının etrafını da bombaladı. Bombalama sebebiyle çıkan yangından mahalle sakinlerinin çadırları ve eşyaları yandı.

REJİM UÇAKLARI DA ŞAM'IN DOĞUSUNU VURDU

Rejim uçakları, Şam’ın doğusundaki Gabun Mahallesini de füzeler ve boru bombalarıyla bombaladı. Rejim güçleri bombalanın ardından karadan şehre saldırmaya çalıştı. 

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