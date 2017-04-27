İsrail uçakları Şam Havalimanı'nı vurdu!

Suriye'de Şam Uluslararası Havalimanı yakınlarında büyük bir patlama meydana gelirken, Esed rejimi ve müttefiki Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen Lübnanlı al-Manar televizyonu patlamanın nedeninin İsrail hava kuvvetleri tarafından gerçekleştirilmiş bir saldırı olabileceğini açıkladı.

İSRAİL YORUM YAPAMAYIZ

İsrail'in Şam'daki havalimanına yönelik hava saldırıları gerçekleştirip gerçekleştirmediği sorulan İsrail ordusu sözcüsü, "Bu haberler hakkında yorum yapamayız" dedi.

Şam bölgesinde iki üst düzey muhalif kaynak, havalimanının olduğu başkentin doğu bölgesindeki gözlemcilerinden edindikleri bilgilere göre İran destekli milislere ait bir cephaneye beş saldırının gerçekleştiğini söyledi.

İsrailli yetkililer daha önceki saldırılar için, Hizbullah'a ileri seviye silah aktarımını sebep göstermiş ve bunu bir "kırmızı çizgi" olarak ilan etmişlerdi.

Esed rejimi yanlısı medya ve Suriye İnsan Hakları Gözlemevi bugün erken saatlerde havalimanı yakınlarında büyük bir patlama olduğunu söylerken, Şam'ın merkezinde yaşayan bir kişi de patlamanın kendisini uykudan uyandırdığını belirtti.

İSRAİL'DEN AÇIKLAMA: KAZA

İsrail İstihbarat Bakanı Yisrael Katz, Suriye'deki Şam Havaalanı'na yönelik saldırının arkasında Tel Aviv yönetimin olduğunu dolaylı bir ifade kullanarak kabul etti.

İsrail ordu radyosuna konuşan Katz, bugün Şam Havaalanı'na yapılan saldırıya ilişkin, "Bu olayın İsrail'in, Hizbullah'a silah transferini önleme politikalarıyla uyumlu olduğunu söyleyebilirim. Hizbullah'a gelişmiş silah transferi yapılacağına dair istihbarat aldığımız her seferde harekete geçeceğiz. İran'ın Suriye'de askeri bir varlık oluşturmasını önlemek zorundayız." dedi.

Suriyeli aktivistlerin sosyal medya hesaplarına yansıyan bilgilere göre bu sabaha karşı Şam Havaalanı'na saldırı düzenlendi. Sosyal medyada patlama görüntüleri paylaşan aktivistler, "saldırıyı İsrail'in gerçekleştirdiğini ve Hizbullah'a ait silahları hedef aldığını" yazdı.

İsrail, Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana Suriye ve Golan Tepeleri'nden topraklarına roket atıldığını ileri sürerek, zaman zaman Suriye topraklarında faaliyet gösteren rejim muhalifi örgütlere, İran destekli Hizbullah güçlerine ve rejime ait askeri noktalara operasyonlar düzenliyor.

İsrail yönetimi genellikle bu saldırıları resmi olarak teyit etmekten kaçınıyor.