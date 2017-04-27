27 Nisan 2017 Perşembe1 Şaban 1438
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Taliban ile DAEŞ çatıştı! Çok sayıda...

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Taliban ile DAEŞ çatıştı! Çok sayıda...
Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin Derzab ilçesinde terör örgütü DEAŞ ile Taliban militanları arasında çıkan çatışmada 76 militanla 15 DEAŞ üyesinin öldüğü bildirildi.
Taliban ile DAEŞ çatıştı! Çok sayıda... Taliban ile DAEŞ çatıştı! Çok sayıda... Taliban ile DAEŞ çatıştı! Çok sayıda...

Cüzcan Valiliği Sözcüsü Muhammad Reza Gafuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Derzab'ın Aksai, Kömürlük ve Hak Şehidan bölgelerinde DEAŞ ile Taliban arasında çatışma çıktığını belirtti.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ

Çatışmada 76 militanla 15 DEAŞ mensubunun öldüğünü kaydeden Gafuri, 57 militanla 12 DEAŞ üyesinin de yaralandığını söyledi.

Gafuri, çatışmanın, terör örgütlerinin uyuşturucu kaçakçılığındaki anlaşmazlıkları nedeniyle çıktığını iddia etti.

Gafuri, teröristlere karşı operasyon düzenlemek için bölgeye çok sayıda güvenlik görevlisi gönderildiğini aktardı.

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