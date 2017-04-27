İbadi'den sert açıklama: Kürtlere zarar verir!

Irak devlet televizyonunun haberine göre, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 15 ilin valisi ve meclis başkanının katıldığı İller Arası Yüksek Koordinasyon Komitesi ile yaptığı görüşmede, "Kerkük'te yerel seçimlerin yapılmasından yanayız. Kerkük, Irak'ın bir parçasıdır." ifadelerini kullandı.

İbadi, ancak Kerkük'te yerel seçimlerin yapılmasıyla ilgili Yüsek Seçim Komiserliğinin "hukuki sorunlar olduğu" gerekçesiyle il meclisinin 12 yıldır seçime tabi tutulmadan görevine devam etmesi yönünde görüşü olduğunu söyledi.

"Kerkük'ü destekliyoruz, hizmet sunuyoruz, memur maaşlarını ödüyoruz ve diğer projelerle ilgili mali desteğimizi sürdürüyoruz." diyen İbadi, Kerkük'ün merkezi hükümete bağlı olduğunu vurguladı.

"KÜRTLERE ZARAR VERİR"

Kerkük'te IKBY bayrağının asılmasının "hata" olduğunu dile getiren İbadi, "Bu (bayrak asma) fitnedir ve Kürtlerin çıkarına değil. Kürtlere yarardan çok zarar verir." değerlendirmesi yaptı.

Kerkük'te 2003 sonrası Arap, Kürt, Türkmen temsilcilerin dahil olmasıyla kurulan il meclisi, ülkede 4 yılda bir yapılan yerel seçimlere tabi tutulmamıştı.