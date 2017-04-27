Türkiye, Avrupa'da 7. oldu

Avrupa'da otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarında satışlar ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,1 arttı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verileriyle hazırlanan "2017 Yılı Mart Ayı Avrupa Otomotiv Pazar Değerlendirmesi" yayımlandı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamında otomotiv pazarı Ocak-Mart 2017'de bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,1 büyüyerek 4 milyon 881 bin 930 seviyesinde gerçekleşti. Geçen yılın ocak-mart döneminde 4 milyon 514 bin 373 adetlik satış yapılmıştı.

Otomotiv pazarında ilk çeyrekte İrlanda'da yüzde 8,6 daralma yaşanırken, satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında Yunanistan yüzde 38,4, Romanya yüzde 23,2 ve Hırvatistan yüzde 20,9 oranlarıyla yer aldı.

Türkiye, 2017 yılı ocak-mart döneminde yüzde 7,69 azalış ile Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 7. ülke konumunda yer aldı.