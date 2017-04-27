27 Nisan 2017 Perşembe1 Şaban 1438
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Başbakan Yardımcısı Türkeş: Kuşak ve Yol Zirvesi iyi bir fırsat

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Başbakan Yardımcısı Türkeş: Kuşak ve Yol Zirvesi iyi bir fırsat
Başbakan Yardımcısı Türkeş, Türkiye ve Çin arasında Kuşak ve Yol Zirvesi'nin, gerek ikili ilişkiler gerekse iş birliği imkanlarının ele alınması için iyi bir fırsat olduğunu söyledi.
Başbakan Yardımcısı Türkeş: Kuşak ve Yol Zirvesi iyi bir fırsat Başbakan Yardımcısı Türkeş: Kuşak ve Yol Zirvesi iyi bir fırsat Başbakan Yardımcısı Türkeş: Kuşak ve Yol Zirvesi iyi bir fırsat

Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Hilton Otel'de, Çin Halk Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçiliği, Ankara Politikalar Merkezi ile Uluslararası Bilimsel ve Kültürel Araştırmalar Vakfının ortaklaşa düzenlediği "Türkiye 2. Çin Araştırmaları Konferansı"nın açılışında konuştu.

Türkiye ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin tarihten gelen güçlü dostluk bağlarına, köklü siyasi ve kültürel ilişkilere sahip olduğunu belirten Türkeş, Çin ile ilişkilere uzun vadeli bir perspektifle yaklaştıklarını söyledi.

Türkeş, Türkiye ve Çin arasında artan ziyaretlerin ekonomik ve ticari iş birliğinin gelişmesine zemin hazırladığına işaret etti.

Tarihi İpek Yolu'nun canlandırılması konusunda örtüşen perspektiflere sahip olunduğunu vurgulayan Türkeş, "Başından beri desteklediğimiz Kuşak ve Yol Projesi'yle ikili ilişkilerimizde yeni bir stratejik iş birliği alanı ortaya çıkarmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın 14-15 Mayıs 2017 tarihlerinde Pekin'de düzenlenecek Kuşak ve Yol Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'i ziyaret etmeleri öngörülmektedir. Bu zirvenin liderlerimizin gerek ikili ilişkiler gerekse kuşak ve yol projesi konusunda iş birliği imkanlarını ele almaları için iyi bir fırsat teşkil edeceğine inanıyorum." diye konuştu.

Konuşması sonrasında Başbakan Yardımcısı Türkeş'e, Çin'in Ankara Büyükelçisi Yu Hongyang tarafından birinci konferans kitapçığı takdim edildi.

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