27 Nisan 2017 Perşembe1 Şaban 1438
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Londra düşüyor! Rota Frankfurt

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Londra düşüyor! Rota Frankfurt
İngiltere'deki referandumdan AB'den ayrılma kararı çıkması, birçok şirketi yeni adres aramaya yöneltti. Bankacılık sektörününse gözünü Frankfurt'a diktiği belirtiliyor.
Londra düşüyor! Rota Frankfurt Londra düşüyor! Rota Frankfurt Londra düşüyor! Rota Frankfurt

Habertürk'te yer alan habere göre merkezlerini Frankfurt'a taşımayı düşünen bankalar arasında Goldman Sachs ve Citigroup da var. Frankfurt'un tercih edilmesinde en önemli etken, diğer Avrupa kentlerine göre ucuz olması. Gayrimenkul uzmanlarına göre, Frankfurt'ta bir ofis açmanın maliyeti Fransa'nın başkenti Paris'teki maliyetin yarısı. ABD'deki gayrimenkul şirketi CBRE Group'un Almanya temsilcisi Carsten Ape, "Geçen yıl bu konuda somut adımlar atılmadı ancak durum bu, yılın ilk çeyreğinde tamamen değişti" dedi.

Bankaların merkezini taşımayı düşündüğü diğer kentler ise Dublin ve Madrid.

'LONDRA İÇİN PEK İYİ DEĞİL'

Tahminlere göre Brexit nedeniyle Londra'da bankacılık alanında 10 bin, finans alanında ise 20 bin kişilik istihdam yok olabilir.

Fransa Maliye Bakanı Michel Sapin de, BBC'ye yaptığı açıklamada "Avrupa para piyasası açısından bir egemenlik ve güvenlik sorunu var. Bu nedenle merkezlerin çoğu Londra'da kalamaz. Büyük bir hareket olacak ve birçok finans kurumu buna hazırlanıyor. Sanırım bu durum Londra için pek iyi bir şey değil" dedi.

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