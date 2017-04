Milyonlarca vatandaşa zam müjdesi!

İşçiden emekliye, anneden işsize kadar her kesime iyi haberler geldi. Maaşlar artıyor, imkanlar genişliyor, iş fırsatları çoğalıyor.



1-İŞÇİYE YÜZDE 18 ZAM



Kamuda çalışan yaklaşık 200 bin işçinin 2017 ve 2018 yılı maaş zamlarını belirlemek için hükümetle Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) ilk toplantısını gerçekleştirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ve Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay toplantıya katıldı. Türk-İş, ilk yıl için yüzde 18 zam talep etti. Bakan Müezzinoğlu, Türk-İş'in öneri ve taleplerinin güzel olduğunu ancak yapılabilirliğine bakılacağını belirtti. Müezzinoğlu, gerekli değerlendirmelerin yapılarak, arzu edilenin azamisini başarabilecek şekilde çalışmayı sonuçlandırmayı ümit ettiklerini söyledi. Toplu sözleşme taslağının hazırlandığını ifade eden Ergün Atalay, taleplerini şöyle sıraladı:



Brüt 2 bin 200 liranın altında ücret alan işçi arkadaşlarımıza 400 lira, 2 bin 250-2 bin 500 arasında brüt ücret alan arkadaşlarımıza 200 lira, 2 bin 500-2 bin 800 lira arasında brüt ücret alan arkadaşlarımıza 2 bin 850 lirayı geçmemek şartıyla 100 lira artış.



Birinci yıl ücret zammı, 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren yüzde 18. İkinci yıl ücret zammı, 2017 enflasyon oranına 4 puan ilave yapılması.



Geçen sene 500 lira denge ödeneğe konulmuştu. Bu sene bu rakamın bin lira olması.



Sosyal yardımlar birinci yıl 400 lira, ikinci yıl 500 lira. Yemek parası birinci yıl 15 lira, ikinci yıl 16 lira. Aile ve çocuk yardımı devlet memurlarına verilen miktarda, giyim birinci yıl 400 lira, ikinci yıl 500 lira.



2-EMEKLİYE ÇİFTE ARTIŞ



Takvim'in haberine göre, Türkiye'de 11.5 milyon emekli yılın ikinci yarısına zamlı maaşlarıyla birlikte girecek. Ancak bu zam oranının ne kadar olacağı henüz tam olarak belirlenmedi. Buna rağmen yılbaşından bu yana açıklanan enflasyon rakamları zam oranlarıyla ilgili bir fikir veriyor. Şimdiden memur emeklisine yüzde 4 + 1.34 (enflasyon farkı), SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 4.34 zam göründü. Temmuz'da memur emeklilerinin maaşlarında enflasyon farkı ile birlikte çifte zam olacağına kesin gözüyle bakılıyor. Kesin zam oranı ise 3 Temmuz'da 6 aylık enflasyonla belli olacak. Bu arada memur ve emeklileri Ağustos ayında yapılacak toplu sözleşme görüşmeleri ile 2 yıllık zamlarına da kavuşacak. Bu zam oranlarının şimdiden yüzde 5 ve yukarısında olması bekleniyor. Karar pazarlık sonucu belirlenecek.



3-803 BİN İSTİHDAM



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, istihdam için milli seferberlik çağrısının ardından, herkes elini taşın altına koydu. Devletin teşviklerle desteklediği seferberlik, holdinginden esnafına tüm kesimlerde istihdam atağı başlattı. 1 Ocak-15 Nisan arasında 802 bin 856 kişi ile rekor istihdam sayısına ulaşıldı. Haziran ayı için hedeflenen 1 milyon rakamının aşılacağı da gözler önüne serildi. Yılsonu hedefi olan 2 milyon yeni istihdam hedefi için tüm Türkiye'nin emin adımlarla ilerlediği görülürken, bu hedefin de aşılabileceği beklentisi ortaya çıktı. Hükümet istihdamı desteklemek için ise bin bir destek sundu. 'Artı 1 istihdam' sağlayan her firmanın asgari ücret üzerindeki SGK primini, vergi ve İşsizlik Fonu ödemesini devlet karşılıyor. Böylece yeni alınan her bir işçi için devlet işverene 773 lira destek ödemesi yapıyor.