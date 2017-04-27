27 Nisan 2017 Perşembe1 Şaban 1438
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Türk vatandaşı oldu

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Türk vatandaşı oldu
Model Burak Gacemer'le 6 yıldır evli olan Brezilyalı model Larissa, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile Türk vatandaşlığına geçtiğini duyurdu.
Türk vatandaşı oldu Türk vatandaşı oldu Türk vatandaşı oldu

2011 yılında Burak Gacemer ile evlenen Larissa, bu tarihten itibaren hayatını Türkiye’de sürdürürüyor. Survivor yarışmasında boy göstere, 'Krem' adlı bir Türk dizisinde rol alan Brezilyalı model, 6 yıl sonra Türk vatandaşı oldu.

İnternet üzerinden açtığı video kanalından günlük hayatına dair keyifli paylaşımlarda bulunan güzel model, heyecanını sosyal medya hesabına yüklediği bir videoyla takipçilerine duyurmayı tercih etti.

Larissa, paylaştığı videoda, "Merhaba güzel inansanar, size bir haberim var; Ben Türk vatandaşı oldum. Çok mutluyum. Ne diyeceğimi bile bilemiyorum. Ne mutlu Türküm diyene" ifadeleerini kullandı. 

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