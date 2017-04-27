Nilüfer ilçesinde meydana gelen olayda, kapağı açık olan bagajda iki kişiden biri bagajın içinde dururken diğer kişi ayaklarını sarkıtarak ölüme meydan okurcasına yolculuk yapmaları dikkat çekti. O anlar cep telefonunu tarafından kayıt altına alındı.
27 Nisan 2017 Perşembe1 Şaban 1438
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Bagajda ölümüne yolculuk
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