27 Nisan 2017 Perşembe1 Şaban 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • İman edip salih amel işleyenlerin kötülüklerini elbette örteceğiz. Onları işlediklerinin daha güzeliyle mükafatlandıracağız. Ankebût, 29/7
  • “Allah’ım! Senden iman içinde sağlık, güzel ahlâk içinde iman, peşinden rahmet, âfiyet, mağfiret ve rıza gelen bir kurtuluş istiyorum.” (Hakim, "De’avat", No: 1919)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:23Güneş 06:01Öğle 13:09İkindi 16:56Akşam 20:04Yatsı 21:34
    • 29°C Adana
    • 24°C Adıyaman
    • 19°C Afyon
    • 14°C Ağrı
    • 21°C Amasya
    • 21°C Ankara
    • 23°C Antalya
    • 23°C Artvin
    • 24°C Aydın
    • 22°C Balıkesir
  • BIST: 94.907 0.41
  • Altın: 144,728 -0.92
  • Dolar: 3,5586 -0.45
  • Euro: 3,8784 -0.27

Memurlar için kritik karar! İptal edildi

»
Memurlar için kritik karar! İptal edildi
Anayasa Mahkemesi, bazı uzman kadrolarına özel hizmet tazminatı ödenmesini öngören KHK düzenlemesini Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti.
Memurlar için kritik karar! İptal edildi Memurlar için kritik karar! İptal edildi Memurlar için kritik karar! İptal edildi

Anayasa Mahkemesi, 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 375 sayılı KHK'ya eklenen ve bazı uzman kadrolarına özel hizmet tazminatı ödenmesini öngören düzenlemeyi iptal etti. Ankara 5. İdare Mahkemesi, baktığı bir dava kapsamında söz konusu düzenlemenin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurdu. Yüksek Mahkeme, düzenlemeyi Anayasa'ya aykırı buldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan gerekçeli kararda, itiraz konusu kuralların 666 sayılı KHK ile belirlenen ücret ve tazminatın 657 sayılı Kanun'un 152. maddesinin "II-Tazminatlar" kısmının "A-Özel Hizmet Tazminatı" bölümünün (ğ) bendinde yer alanlardan merkez teşkilatına ait uzman unvanlı kadrolara ödeneceğini düzenlediği anlatıldı.

Kuralların, 666 sayılı KHK ile 375 sayılı KHK'ya eklendiği belirtilen kararda, 666 sayılı KHK'nın 6223 sayılı Yetki Kanunu kapsamında çıkarıldığına işaret edildi.

Kararda, dayanaklarını doğrudan Anayasa'dan alan olağanüstü hal KHK'larından farklı olarak olağan dönemlerdeki KHK'ların, bir yetki kanununa dayanmasının zorunlu olduğu vurgulandı.

KHK'lar ile dayandıkları yetki kanunu arasında çok sıkı bir bağ bulunduğunun altı çizilen kararda, "KHK'nın yetki kanunu ile olan bağı, KHK'yı aynen ya da değiştirerek kabul eden kanunla kesilir. KHK'nın Anayasa'ya uygun bir yetki kanununa dayanması, geçerliliğinin ön koşuludur. Bir yetki kanununa dayanmadan çıkarılan KHK'ların içeriği, Anayasa'ya aykırılık oluşturmasa bile bunların Anayasa'ya uygunluğundan söz edilemez." denildi.

Karada, 666 sayılı KHK'nın dayandığı 6223 sayılı Yetki Kanunu'nda kamu personelinin "atanma, nakil, görevlendirilme, seçilme, terfi, yükselme, görevden alınma ve emekliye sevk edilme usul ve esasları"ndan söz edildiği belirtilerek, mali haklara ilişkin bir ibareye yer verilmediği bildirildi.

Yetki Kanunu'nun amaç, kapsam ve ilkeleri bakımından kamu personelinin mali ve sosyal haklarına ilişkin Bakanlar Kuruluna doğrudan bir düzenleme yapma yetkisi vermediği, bu nedenle iptali istenen kuralların Anayasa'nın 91. maddesine aykırılık teşkil ettiği kaydedildi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Memurlar için kritik karar! İptal edildiMemurlar için kritik karar! İptal edildiAnayasa Mahkemesi, bazı uzman kadrolarına özel hizmet tazminatı ödenmesini öngören KHK düzenlemesini Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti.
Ekonomik güven endeksi Nisan'da yükseldiEkonomik güven endeksi Nisan'da yükseldiEkonomik güven endeksi Nisan'da %3,6 oranında artarak 96 değerinden 99,5 değerine yükseldi.
Milyonlarca vatandaşa zam müjdesi!Milyonlarca vatandaşa zam müjdesi!Türkiye'de 11.5 milyon emekli yılın ikinci yarısına zamlı maaşlarıyla birlikte girecek. İş dünyasında ise 803 bin istihdam var.
Londra düşüyor! Rota FrankfurtLondra düşüyor! Rota Frankfurtİngiltere'deki referandumdan AB'den ayrılma kararı çıkması, birçok şirketi yeni adres aramaya yöneltti. Bankacılık sektörününse gözünü Frankfurt'a diktiği belirtiliyor.
Dolar güne nasıl başladı?Dolar güne nasıl başladı?Dolar 3,5650 liradan, avro 3,8920 liradan güne başladı
Rus turistler 'charter' ile Alanya'ya geldi!Rus turistler 'charter' ile Alanya'ya geldi!Rusya'dan Alanya-Gazipaşa Havalimanı'na charter seferi ile gelen ilk Rus turist kafilesi su takı, çiçek ve çileklerle karşılandı.
  • Türkiye, Avrupa'da 7. oldu27 Nisan 2017 Perşembe 13:32
  • Dev bankalardan yeni karar! Taşınıyorlar...27 Nisan 2017 Perşembe 13:30
  • Motorinde 13 kuruş indirim27 Nisan 2017 Perşembe 13:30
  • 'Türkiye ile uzlaşabiliriz'27 Nisan 2017 Perşembe 13:29
  • Altın fiyatlarında inanılmaz düşüş!27 Nisan 2017 Perşembe 13:05
  • 'Türkiye hamlesi' ellerinde patladı27 Nisan 2017 Perşembe 11:15
  • Türk devi resti çekti! Satmıyoruz...27 Nisan 2017 Perşembe 11:13
  • Canikli'den flaş kıdem tazminatı açıklaması27 Nisan 2017 Perşembe 10:16
  • Trump'ın açıklaması doları vurdu! Kur şu anda...27 Nisan 2017 Perşembe 10:14
  • 81 maddelik hamle hazır!27 Nisan 2017 Perşembe 10:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri