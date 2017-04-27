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TEOG soru ve cevapları yayınlandı!

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TEOG soru ve cevapları yayınlandı!
MEB tarafından gerçekleştirilen 2. dönem TEOG sınavı bugün tamamlandı.
TEOG soru ve cevapları yayınlandı! TEOG soru ve cevapları yayınlandı! TEOG soru ve cevapları yayınlandı!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından uygulanan 2017 2. dönem TEOG sınavının ilk oturumu dün gerçekleştirildi. 8. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan sınavın ikinci oturumu bugün tamamlandı. Sınava katılan öğrenciler, TEOG soru ve cevaplarının ne zaman yayınlanacağını merak ediyordu. İşte MEB tarafından yayınlanan TEOG soru ve cevapları...

TEOG SORU VE CEVAPLARI

Sonuçları liseye geçiş için kullanılacak olan TEOG sınavının ikinci oturumu bugün tamamlandı. Türkiye genelinde 1 milyon 185 bin 328 öğrencinin katıldığı TEOG sınavının soru ve cevaplarının ne zaman yayınlanacağı merak ediliyordu. Konu ile ilgili dün Milli Eğitim Bakanlığı açıklama yaptı. MEB'den yapılan açıklamaya göre; 8. sınıflara yönelik 2. dönem TEOG merkezi ortak sınavının soru ve cevapları ile çözüm videolarının 27 Nisan Perşembe günü saat 14.00'ten itibaren www.eba.gov.tr adresinde yayımlanağı duyurulmuştu.

SORU VE CEVAPLAR İÇİN TIKLAYIN...

Saat 14:00'dan itibaren de EBA üzerinden TEOG soru ve cevapları yayınlandı.

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