Özel Güvenlik'te FETÖ temizliği

FETÖ'ye yönelik son operasyonda 9 bin 103 polis görevden uzaklaştırıldı, listede Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'ndan kritik isimlerin de bulunduğu ortaya çıktı.

Emniyet Genel Müdürlüğünde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmada kapsamında 9 bin 103 polis görevden uzaklaştırıldı.

Emniyet'ten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"667 sayılı Olağanüstü Hal kapsamında alınan tedbirlere ilişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin ikinci maddesinde zikredilen ve milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fetullahçı Terör Örgütü ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle 9103 emniyet teşkilatı mensubu görevden uzaklaştırılmıştır."

Antalya'da 175, Muğla'da 45 ve Burdur'da 30 polis ile 1 komiser, Isparta'da 2 emniyet amiri, 1 başkomiser, 6 komiser yardımcısı, 2 başpolis ve 40 polis memuru olmak üzere 302 emniyet teşkilatı mensubu görevinden uzaklaştırıldı."

GÖZLER ÖZEL GÜVENLİKTE

Açığa alınan polislerin isim listesi belli olurken, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'ndan kritik isimlerin de bulunduğu ortaya çıktı. Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nda görevde uzaklaştırılan 7 isimden ikisinin 1.Sınıf Emniyet Müdürü olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre 1 Emniyet Amiri, 1 Komiser, 3 Memur da Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'ndan uzaklaştırıldı.

ÖZEL GÜVENLİKTE FETÖ TEMİZLİĞİ

FETÖ darbe girişiminin ardından asker, polis ve yargıda büyük temizlik yapıldığı ancak özel güvenlikçilerin halen tehdit oluşturduğu belirtilmişti. Yıl sonunda özel güvenlikçileri seçen polis müdürlüğünün çoğu, 15 Temmuz'un ardından değişti. 12 yazılımcısı FETÖ'den tutuklanan MOBESE de yenilendi.

40 BİNİ AŞTI

FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından FETÖ ile mücadele kapsamında çıkarılan KHK'larla ihraç edilen ya da açığa alınan memurlar arasında çok sayıda polis de bulunuyordu. İhraç edilen ya da açığa alınan polis sayısı son kararın ardından 40 bini aştı.

YENİ ŞAFAK