27 Nisan 2017 Perşembe1 Şaban 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • İman edip salih amel işleyenlerin kötülüklerini elbette örteceğiz. Onları işlediklerinin daha güzeliyle mükafatlandıracağız. Ankebût, 29/7
  • “Allah’ım! Senden iman içinde sağlık, güzel ahlâk içinde iman, peşinden rahmet, âfiyet, mağfiret ve rıza gelen bir kurtuluş istiyorum.” (Hakim, "De’avat", No: 1919)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:23Güneş 06:01Öğle 13:09İkindi 16:56Akşam 20:04Yatsı 21:34
    • 29°C Adana
    • 24°C Adıyaman
    • 21°C Afyon
    • 16°C Ağrı
    • 23°C Amasya
    • 21°C Ankara
    • 25°C Antalya
    • 24°C Artvin
    • 26°C Aydın
    • 25°C Balıkesir
  • BIST: 94.904 0.40
  • Altın: 144,812 -0.86
  • Dolar: 3,5634 -0.32
  • Euro: 3,8799 -0.23

Karadeniz'de 2 gemi çarpıştı!

»
İstanbul Boğazı'nın 18 mil açığında Karadeniz'de Rus savaşa gemisi ile canlı hayvan yüklü kargo gemisi çarpıştı.
Karadeniz'de 2 gemi çarpıştı!
Karadeniz'de 2 gemi çarpıştı! Karadeniz'de 2 gemi çarpıştı! Karadeniz'de 2 gemi çarpıştı!

İstanbul Boğazı'nın 18 mil açığında Rus askeri istihbarat gemisi RS LİMAN ile MV YOUZARSİT isimli canlı hayvan taşıyan kuru yük gemisi ve çarpıştı. Rus savaş gemisinde bulunan askerler Türk kıyı emniyeti tarafından kurtarıldı. Çarpışmanın ardından her iki gemi de battı.​

TÜRK SAVAŞ GEMİSİ YOLA ÇIKTI

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Sahil Güvenlik Komutanlığı bölgeye gidip olaya müdahale ediyor. Alınan bilgiye göre canlı hayvan yüklü kargo gemisi çarpışmanın etkisiyle batmaya başladığı, mürettebatın tahliyesi için Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik ve Türk Deniz Kuvvetlerine bağlı gemilerin harekete geçtiği öğrenildi.Türk savaş gemisi olay yerine giderken böyle görüntülendi.

78 PERSONELİN TAMAMI KURTARILDI

Mürettebatın kurtarılması için olay yerine Kıyı Emniyetine ait tahlisiye botları ve römorkörler intikal etti. Türk kıyı emniyetinin denize atlayan 45 Rus askerini kurtardığı belirtiliyor. 15 Rus askerin kayıp olduğu iddia edilmişti. Ancak Rus Savunma Bakanlığı ise 78 personelin tamamının tahliye edildiğini duyurdu. 

KAZANIN SEBEBİ YOĞUN SİS

Bölgede yoğun sis olduğu ve kazanın bu yüzden meydana geldiği belirtiliyor. 

RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI: GEMİNİN BATMA RİSKİ VAR

Rusya Savunma Bakanlığı'dan yapılan açıklamaya göre, Karadeniz Filosu'na ait Liman isimli araştırma gemisi İstanbul Boğazı'nın 40 kilometre kuzeybatısında hangi ülkeye ait olduğu belirlenemeyen Aşot-7 isimli bir başka gemiyle çarpıştı. Liman gemisinin mürettebatından kimsenin ölmediği ya da yaralanmadığı ancak geminin batma riski olduğu belirtildi.

BAŞBAKAN YILDIRIM, MEDVEDEV'İ ARADI

Bu arada Başbakan Binali Yıldırım, Rus mevkidaşı Dmitriy Medvedev'i arayarak kaza nedeniyle üzüntülerini iletti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Yunanistan'dan küstah Türkiye açıklamasıYunanistan'dan küstah Türkiye açıklamasıYunanistan Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik'in Eşek Adası konusunda yaptığı açıklamayı kınadı.
Karadeniz'de 2 gemi çarpıştı!Karadeniz'de 2 gemi çarpıştı!İstanbul Boğazı'nın 18 mil açığında Karadeniz'de Rus savaşa gemisi ile canlı hayvan yüklü kargo gemisi çarpıştı.
Türkiye ile birkaç ay içinde imzalanabilirTürkiye ile birkaç ay içinde imzalanabilirİsrail Enerji Bakanlığı Müsteşarı Shaul Meridor, "Türkiye ile İsrail enerji anlaşması birkaç ay içinde imzalanabilir" dedi.
Meclis polisi intihar ettiMeclis polisi intihar ettiFETÖ ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle meslekten uzaklaştırılan TBMM Daire Başkanlığı'nda görevli polis memuru H.E., sosyal medya hesabına "Ben vatan haini değilim" yazdıktan sonra beylik tabancasıyla intihar etti.
Erzurum'da çatışma! Yaralı askerler varErzurum'da çatışma! Yaralı askerler varErzurum'un Şenkaya ilçesi kırsalında çıkan çatışmada biri teğmen, 2 güvenlik görevlisi yaralandı.
Özel Güvenlik'te FETÖ temizliğiÖzel Güvenlik'te FETÖ temizliğiFETÖ'ye yönelik son operasyonda 9 bin 103 polis görevden uzaklaştırıldı, listede Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'ndan kritik isimlerin de bulunduğu ortaya çıktı.
  • Albay itiraf etti! Kod adım Cenk!27 Nisan 2017 Perşembe 14:14
  • Çankaya'da neler konuşuldu?27 Nisan 2017 Perşembe 13:50
  • ‘Kara kutu’ ele geçti en kritik operasyon başladı27 Nisan 2017 Perşembe 13:25
  • Ali Bulaç FETÖ'yü bir kalemde sattı27 Nisan 2017 Perşembe 13:17
  • Amberin Zaman TSK'nın operasyonundan rahatsız oldu27 Nisan 2017 Perşembe 13:11
  • FETÖ'nün tahliye oyunu bu kez Kilis’te27 Nisan 2017 Perşembe 13:00
  • En yakınındaki isim öyle şeyler söyledi ki...27 Nisan 2017 Perşembe 13:00
  • Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi'nde 19 polis açığa alındı27 Nisan 2017 Perşembe 12:53
  • Açığa alınan 9 bin 103 polis memurunun tam listesi27 Nisan 2017 Perşembe 12:36
  • İşte Sincar operasyonunun asıl hedefi27 Nisan 2017 Perşembe 12:35
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri