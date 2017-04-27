Karadeniz'de 2 gemi çarpıştı!

İstanbul Boğazı'nın 18 mil açığında Karadeniz'de Rus savaşa gemisi ile canlı hayvan yüklü kargo gemisi çarpıştı.

İstanbul Boğazı'nın 18 mil açığında Rus askeri istihbarat gemisi RS LİMAN ile MV YOUZARSİT isimli canlı hayvan taşıyan kuru yük gemisi ve çarpıştı. Rus savaş gemisinde bulunan askerler Türk kıyı emniyeti tarafından kurtarıldı. Çarpışmanın ardından her iki gemi de battı.​



TÜRK SAVAŞ GEMİSİ YOLA ÇIKTI

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Sahil Güvenlik Komutanlığı bölgeye gidip olaya müdahale ediyor. Alınan bilgiye göre canlı hayvan yüklü kargo gemisi çarpışmanın etkisiyle batmaya başladığı, mürettebatın tahliyesi için Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik ve Türk Deniz Kuvvetlerine bağlı gemilerin harekete geçtiği öğrenildi.Türk savaş gemisi olay yerine giderken böyle görüntülendi.



78 PERSONELİN TAMAMI KURTARILDI



Mürettebatın kurtarılması için olay yerine Kıyı Emniyetine ait tahlisiye botları ve römorkörler intikal etti. Türk kıyı emniyetinin denize atlayan 45 Rus askerini kurtardığı belirtiliyor. 15 Rus askerin kayıp olduğu iddia edilmişti. Ancak Rus Savunma Bakanlığı ise 78 personelin tamamının tahliye edildiğini duyurdu.



KAZANIN SEBEBİ YOĞUN SİS



Bölgede yoğun sis olduğu ve kazanın bu yüzden meydana geldiği belirtiliyor.



RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI: GEMİNİN BATMA RİSKİ VAR

Rusya Savunma Bakanlığı'dan yapılan açıklamaya göre, Karadeniz Filosu'na ait Liman isimli araştırma gemisi İstanbul Boğazı'nın 40 kilometre kuzeybatısında hangi ülkeye ait olduğu belirlenemeyen Aşot-7 isimli bir başka gemiyle çarpıştı. Liman gemisinin mürettebatından kimsenin ölmediği ya da yaralanmadığı ancak geminin batma riski olduğu belirtildi.

BAŞBAKAN YILDIRIM, MEDVEDEV'İ ARADI

Bu arada Başbakan Binali Yıldırım, Rus mevkidaşı Dmitriy Medvedev'i arayarak kaza nedeniyle üzüntülerini iletti.