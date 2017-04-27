27 Nisan 2017 Perşembe1 Şaban 1438
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Meclis polisi intihar etti

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Meclis polisi intihar etti
FETÖ ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle meslekten uzaklaştırılan TBMM Daire Başkanlığı'nda görevli polis memuru H.E., sosyal medya hesabına "Ben vatan haini değilim" yazdıktan sonra beylik tabancasıyla intihar etti.
Meclis polisi intihar etti Meclis polisi intihar etti Meclis polisi intihar etti

667 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında, FETÖ ile irtibatlı olduğu ileri sürülen ve görevden uzaklaştırılan 9 bin 103 polisten 35'inin TBMM Koruma Daire Başkanlığı bünyesinde, Meclis'te çalıştığı belirlendi.

TBMM'de görevli polis memuru H.E., açığa alındığını öğrendikten sonra beylik tabancasıyla gece yarısı yaşamına son verdi.

H.E.'nin intihar etmeden önce akrabalarını aradığı ve sosyal medya hesabına da "Ben vatan haini değilim. Vatanıma hiçbir zaman ihanet etmedim" diye yazdığı öğrenildi.

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Meclis polisi intihar ettiMeclis polisi intihar ettiFETÖ ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle meslekten uzaklaştırılan TBMM Daire Başkanlığı'nda görevli polis memuru H.E., sosyal medya hesabına "Ben vatan haini değilim" yazdıktan sonra beylik tabancasıyla intihar etti.
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