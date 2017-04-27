Hükümetten bankalara kritik uyarı!

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, faizlerin düşeceğini söyleyip bankaları uyardı. Bakan ayrıca bu yıl kamu ürünlerine zam yapılmayacağını duyurdu.

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli referandumdan sonra ana konu olarak ekonomiye odaklandıklarını belirterek, 'Üretim Reform Paketi' ile ilgili teknik çalışmaları tamamladıklarını söyledi. Paketin, sanayiciye minimum maliyet sağlayacağını söyleyen Canikli, faizlerin de gelecek günlerde düşeceğini belirtti. Yüzde 14'lere çıkan mevduat faiziyle ilgili de Canikli, "Bankalar mevduat yarışına girdi. Bu doğru değil, takip edeceğiz" dedi.

BU YIL ZAM YOK



Enflasyon, faiz ve işsizlik rakamlarını yılsonuna kadar tek haneye çekeceklerini ifade eden Nurettin Canikli şunları söyledi:



"Bu yıl içerisinde kamu ürünlerine zam yapılmayacak. Ayrıca hem finansman çeşitliliğini artırmak hem de yeni fon kaynağı yaratmak amacıyla yeni bir enstrüman üzerinde çalışıyoruz. Bunun ismine 'banka senedi' dedik. Böylece bankalar, varlıklarını menkul kıymet olarak ihraç edip para bulabilecek."



10 YIL ÖDEMESİZ 34 YIL VADE



Uzun vadeli finansman ihtiyacınının Varlık Fonu'ndan karşılanacağını dile getiren Canikli, "Fon çerçevesinde görüştüğümüz finansman paketinin vadesi, 10 yıl ödemesiz 34 yıl. Çok daha uzun vadeli, daha düşük maliyetle finansman sağlayacağız. Hedef, cari açığı yüzde 3'ün altına çekmek. Kalkınma bankalarından beklenen uzun vadeli, ucuz, kolay erişilebilir finansman ihtiyacını fon ile gerçekleştireceğiz" dedi.



Varlık Fonu nedir?



Başbakanlığa bağlı, ana faaliyet konusu fonların kurulması ve yönetimi olan Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ, sermaye piyasalarında araç çeşitliliği ve derinliğine katkı sağlamak, yurt içinde kamuya ait varlıkları ekonomiye kazandırmak, dış kaynak temin etmek, stratejik, büyük ölçekli yatırımlara iştirak etmek için Türkiye Varlık Fonu ve bu fona bağlı alt fonları kurmak ve yönetmek üzere geçen yıl 26 Ağustos'ta kuruldu.

Kimler yönetecek?



Özelleştirme İdaresi Başkanı Mehmet Bostan, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu Başkanlığına atanırken, yönetim kurulu üyeliklerine Yiğit Bulut, Kerem Alkin, Himmet Karadağ ve Oral Erdoğan getirildi.

Amacı:

Başbakanlığa bağlı, ana faaliyet konusu fonların kurulması ve yönetimi olan, sermaye piyasalarında araç çeşitliliği ve derinliğine katkı sağlamak, yurt içinde kamuya ait varlıkları ekonomiye kazandırmak, dış kaynak temin etmek, stratejik, büyük ölçekli yatırımlara iştirak etmek için Türkiye Varlık Fonu ve bu fona bağlı alt fonları kurmak ve yönetmek üzere Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi kuruldu.