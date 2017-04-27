27 Nisan 2017 Perşembe1 Şaban 1438
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Tüm dünyayı uyardı: Bu bir sır değil...

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Başbakan, tüm dünyayı FETÖ konusunda uyararak, “Bu, küresel bir terör örgütüdür. Bunların emperyal uluslararası örgütlerle işbirliği halinde olduğu bugün bir sır değildir” dedi.
Tüm dünyayı uyardı: Bu bir sır değil...
Tüm dünyayı uyardı: Bu bir sır değil... Tüm dünyayı uyardı: Bu bir sır değil... Tüm dünyayı uyardı: Bu bir sır değil...

Antalya Belek’te düzenlenen Türkiye-Afrika Tarım İş Forumunda konuşan Yıldırım, FETÖ’nün küresel bir terör örgütü olduğunu, bu örgütün 160’dan fazla ülkede faaliyet gösterdiği söyledi. Başbakan, “Bunların emperyal uluslararası örgütlerle işbirliği halinde olduğu bugün bir sır değildir. Dolayısıyla, bu örgütün faaliyetlerine ülkelerinizde gereken tedbiri almakta gecikirseniz, aynı tehditle siz de karşı karşıya kalabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

“Biz her şeyi dolar olarak görmüyoruz. Biz insanlığın, her türlü menfaatin üzerinde olduğuna inanan bir topluluğuz” diye devam eden Binali Yıldırım, “Afrika’nın yol göstericiye değil, yol arkadaşına ihtiyacı var. Türkiye bu süreçte Afrika’nın yanında olmaya devam edecektir” açıklamasında bulundu.

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Tüm dünyayı uyardı: Bu bir sır değil...Tüm dünyayı uyardı: Bu bir sır değil...Başbakan, tüm dünyayı FETÖ konusunda uyararak, “Bu, küresel bir terör örgütüdür. Bunların emperyal uluslararası örgütlerle işbirliği halinde olduğu bugün bir sır değildir” dedi.
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