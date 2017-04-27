Yunanistan'dan küstah Türkiye açıklaması

Bakanlığın yayımladığı açıklamada, "Türkiye'nin, geçen yüzyıl uluslararası kanunlara uygun olarak ve uluslararası tanınırlığı olan sınırlar hakkında provokatif açıklamalardan oluşan revizyonist politikasını kınıyoruz" denildi.

''AB BAKANI'NIN AĞZINDAN ÇIKMASI…''

Açıklama şöyle devam etti: "Uluslararası hukukun bu kez Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girişinden sorumlu bakanının ağzından çıkması, çok kötü bir algıya neden oluyor."

BAKAN ÇELİK'İN AÇIKLAMALARI

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos'un Eşek Adası'na gitmesini değerlendiren Çelik, Kammenos'un ciddiye alınacak biri olmadığını belirtmişti. Çelik, Yunan bakanın adaya giderek Türkiye'nin egemenlik hakkını ihlal etmesi ya da Türk toprağı olan bir yeri Türkiye'nin elinden alması gibi bir şeyin söz konusu olmadığını da dile getirmişti.