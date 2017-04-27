27 Nisan 2017 Perşembe1 Şaban 1438
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Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması! Endişeliyiz

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Moskova, Türkiye'nin Kürt güçleri vurmasından endişe duyuyor" dedi.
Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması! Endişeliyiz
Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması! Endişeliyiz Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması! Endişeliyiz Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması! Endişeliyiz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, haftalık basın toplantısını düzenledi.

Zaharova, TSK'nın, Irak'ın Sincar ve Suriye'nin kuzeydoğusundaki Karaçok Dağı bölgelerine düzenlediği hava harekatına ilişkin olarak "Moskova, Türkiye'nin Kürt güçleri vurmasından endişe duyuyor" dedi.

'ABD ŞAYRAT ÜSSÜ'NÜ VURMASAYDI,TÜRKİYE BU SALDIRILARI GERÇEKLEŞTİRMEZDİ'

​"Ankara'nın eylemleriyle ilgili haberleri derin bir endişeyle karşıladık" ifadelerini kullanan Zaharova, şu vurguyu yaptı: "İnanıyoruz ki, ABD, uluslararası hukuku ihlal ederek Şayrat üssünü vurmasaydı, Türkiye de bu saldırıları gerçekleştirmezdi. Suriye topraklarına yönelik bu keyfi eylemlere bir son verilmeli."

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