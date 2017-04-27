Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması! Endişeliyiz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Moskova, Türkiye'nin Kürt güçleri vurmasından endişe duyuyor" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, haftalık basın toplantısını düzenledi.

Zaharova, TSK'nın, Irak'ın Sincar ve Suriye'nin kuzeydoğusundaki Karaçok Dağı bölgelerine düzenlediği hava harekatına ilişkin olarak "Moskova, Türkiye'nin Kürt güçleri vurmasından endişe duyuyor" dedi.

'ABD ŞAYRAT ÜSSÜ'NÜ VURMASAYDI,TÜRKİYE BU SALDIRILARI GERÇEKLEŞTİRMEZDİ'

​"Ankara'nın eylemleriyle ilgili haberleri derin bir endişeyle karşıladık" ifadelerini kullanan Zaharova, şu vurguyu yaptı: "İnanıyoruz ki, ABD, uluslararası hukuku ihlal ederek Şayrat üssünü vurmasaydı, Türkiye de bu saldırıları gerçekleştirmezdi. Suriye topraklarına yönelik bu keyfi eylemlere bir son verilmeli."