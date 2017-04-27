Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu: Yalvardık yakardık

Saadet Partisi lideri, Temel Karamollaoğlu, "Bugünkü iktidar Türkiye'nin bekasından çok kendi bekası için çalışıyor" dedi. Karamollaoğlu, iktidarın toplumu kamplaştırmaktan medet umduğunu da savundu.

Twitter hesabından referandum süreci ve sonrasını değerlendiren Karamollağlu, şu mesajarı paylaştı: "Bugünkü iktidar Türkiye'nin bekasından çok kendi bekası için çalışıyor. Hukukun üstünlüğünden korkuyor. Çünkü hukuk gerçek manada işlediğinde yaptıkları hataları görüyor. Referandumda özellikle iktidar partisi ülkenin kamplaşmasını kendi bekası için faydalı gördü. Neredeyse yalvardık yakardık 'yapmayın' diye! Bugün Türkiye'nin teminatı emin olun Saadet Partisi'dir ve şuurlu kadrolarıdır."

'Türkiye'nin yüzde 65-70'i...'

Saadet lideri, gelecek döneme ilişkinse şu iddiaları ortaya attı: "Referandum sürecinde ülkede barış ve huzurun tesisi için en büyük gayreti bizim teşkilatlarımız gösterdi. Türkiye'nin bugün yüzde 65-70'i şartlar uygun olduğunda Saadet Partisi'nin bu ülkenin bekası için tek çözüm aracı olduğunu görecektir, görüyor da. Saadet Partisi'nin bu süreçte sergilediği tavır, yaklaşım ve üslup Türkiye'ye örnek oldu. Sadece Türkiye'ye değil, yurt dışına da örnek oldu. Biz ülkemizi seviyoruz. Ülkemizin birlik ve beraberliği için elimizden gelen bütün fedakarlığı yapmaya hazırız."