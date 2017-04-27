27 Nisan 2017 Perşembe1 Şaban 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • İman edip salih amel işleyenlerin kötülüklerini elbette örteceğiz. Onları işlediklerinin daha güzeliyle mükafatlandıracağız. Ankebût, 29/7
  • “Allah’ım! Senden iman içinde sağlık, güzel ahlâk içinde iman, peşinden rahmet, âfiyet, mağfiret ve rıza gelen bir kurtuluş istiyorum.” (Hakim, "De’avat", No: 1919)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:23Güneş 06:01Öğle 13:09İkindi 16:56Akşam 20:04Yatsı 21:34
    • 24°C Adana
    • 16°C Adıyaman
    • 18°C Afyon
    • 9°C Ağrı
    • 15°C Amasya
    • 15°C Ankara
    • 18°C Antalya
    • 14°C Artvin
    • 19°C Aydın
    • 20°C Balıkesir
  • BIST: 94.282 -0.25
  • Altın: 144,994 -0.74
  • Dolar: 3,5628 -0.33
  • Euro: 3,8748 -0.36

YSK ret gerekçesini açıkladı

»
YSK ret gerekçesini açıkladı
YSK, CHP'nin iptal isteminin ret gerekçesini açıkladı.
YSK ret gerekçesini açıkladı YSK ret gerekçesini açıkladı YSK ret gerekçesini açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 16 Nisan 2017 Pazar günü yapılan anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasının, "tam kanunsuzluk" nedeniyle iptali istemiyle yapılan başvuruların reddi kararının gerekçesini açıkladı.

"Karar objektif"

Kararın gerekçesinde, YSK'nın "mühürsüz oyların geçerli sayılacağına" ilişkin kararının, henüz sandık sonuçları belirmeden ve tercihler üzerindeki olası etkisi bilinmeden alındığı, bu kararın, eşitlik ve tarafsızlık ilkesine de uygun, objektif bir karar olduğu belirtildi. Gerekçede, "Bu itibarla Kurul kararının, seçimin neticesine tesir eden bir müdahale olarak değerlendirilmesi mümkün değildir." denildi.

"Oy kullanma hakkı mutlaka korunması gereken bir haktır"

YSK'nın, halk oylamasının iptaline yönelik başvuruları reddetmesine ilişkin kararının gerekçesinde, "Demokratik toplum gereklerine uygun olarak, yurttaşların oy kullanarak yönetime katılma hakkı, her türlü engellemelere karşı korunmalıdır. Bu nedenle, vatandaşların oy kullanma hakkı, seçim güvenliğini ihlal etmeyen hallerde mutlaka korunması gereken bir haktır" denildi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Teslim olmak isteyen PKK'lıları taradılar!Teslim olmak isteyen PKK'lıları taradılar!Tunceli'de devam eden operasyonda teslim olmak isteyen 7 kişilik terörist gruba, silahlı başka bir PKK'lı grup ateş açtı.
Sınırda şiddetli çatışma!Sınırda şiddetli çatışma!Şanlıurfa'nın Akçakale ve Suruç ilçeleri arasındaki bölgeye Suriye’de PYD kontrolünde bulunan bölgeden havan atışı yapıldı. Çıkan çatışmada YPG'liler öldürüldü.
YSK ret gerekçesini açıkladıYSK ret gerekçesini açıkladıYSK, CHP'nin iptal isteminin ret gerekçesini açıkladı.
Tüm dünyayı uyardı: Bu bir sır değil...Tüm dünyayı uyardı: Bu bir sır değil...Başbakan, tüm dünyayı FETÖ konusunda uyararak, “Bu, küresel bir terör örgütüdür. Bunların emperyal uluslararası örgütlerle işbirliği halinde olduğu bugün bir sır değildir” dedi.
Türk gemisi orada! Büyük panikteler!Türk gemisi orada! Büyük panikteler!Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisi 21 Nisan'da çalışmalarına başladı. Şu an da Kıbrıs açıklarında olduğu görülen gemi, faaliyetlerine tam gaz devam ediyor.
35 yıl sonra bir ilk olacak! Devreye giriyorlar35 yıl sonra bir ilk olacak! Devreye giriyorlarAvrupa'nın baskılarına rağmen terörle mücadeleye hız kesmeden devam eden Türkiye 2017 yılının ikinci yarısından sonra yeni bir dönem başlatacak
  • PKK'ya 3 bin askerle "bahar" operasyonu!27 Nisan 2017 Perşembe 16:30
  • Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu: Yalvardık yakardık27 Nisan 2017 Perşembe 16:28
  • Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması! Endişeliyiz27 Nisan 2017 Perşembe 16:14
  • Skandal yasak kalktı27 Nisan 2017 Perşembe 16:00
  • Yunanistan'dan küstah Türkiye açıklaması27 Nisan 2017 Perşembe 15:59
  • Karadeniz'de 2 gemi çarpıştı!27 Nisan 2017 Perşembe 15:20
  • Türkiye ile birkaç ay içinde imzalanabilir27 Nisan 2017 Perşembe 15:15
  • Meclis polisi intihar etti27 Nisan 2017 Perşembe 14:58
  • Erzurum'da çatışma! Yaralı askerler var27 Nisan 2017 Perşembe 14:33
  • Özel Güvenlik'te FETÖ temizliği27 Nisan 2017 Perşembe 14:20
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri