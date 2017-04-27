27 Nisan 2017 Perşembe1 Şaban 1438
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Sınırda şiddetli çatışma!

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Sınırda şiddetli çatışma!
Şanlıurfa'nın Akçakale ve Suruç ilçeleri arasındaki bölgeye Suriye’de PYD kontrolünde bulunan bölgeden havan atışı yapıldı. Çıkan çatışmada YPG'liler öldürüldü.
Sınırda şiddetli çatışma! Sınırda şiddetli çatışma! Sınırda şiddetli çatışma!

Şanlıurfa'nın Akçakale ve Suruç ilçeleri arasındaki bölgeye Suriye’de PYD kontrolünde bulunan bölgeden havan atışı yapıldı. Askerlerin, atışın yapıldığı bölgeyi ateş altına almasıyla çıkan çatışmada 3 YPG’li öldürüldü.

Olayın ardından sınır hattına takviye görevliler sevk edilerek güvenlik önlemleri arttırıldı.

KAYMAKAMDAN AÇIKLAMA

 AA'nın haberine göre Rakka kentine bağlı Tel Abyad ilçesinden terör örgütü mensuplarınca Akçakale ilçesine bağlı Tekçe Hudut Karakoluna 2 havan mermisiyle saldırı düzenlendi. Bunun üzerine sınırda konuşlu Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) birliklerince bölgedeki terör hedeflerine angajman kuralları çerçevesinde misliyle karşılık verdi. Bu arada bölgeye çok sayıda askeri araç ve personel sevk edildi.

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