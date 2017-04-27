Teslim olmak isteyen PKK'lıları taradılar!

Tunceli'de devam eden operasyonda teslim olmak isteyen 7 kişilik terörist gruba, silahlı başka bir PKK'lı grup ateş açtı.

Tunceli'de Kızılmescit ve Aliboğazı bölgesinde dün gece başlatılan ve halen devam operasyonlarda şu ana kadar 8'i ölü, 1’i yaralı 16 terörist ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Pülümür ilçesi Kızılmescit ve Aliboğazı bölgesinde dün gece yarısı bir grup terörist gece görüş kabiliyetine sahip insansız hava araçları (İHA) tarafından tespit edildi. Bunun üzerine bölge havadan uçaklarla bombalandı. Bu sırada Jandarma Özel Harekat timleri de helikopterlerle Kızılmescit bölgesine sevk edildi.

Tunceli Valiliği ilk açıklamasında hava harekatında 7 teröristin ölü olarak ele geçirildiğini bildirdi. Bölgeye indirilen JÖH’ler, bugün sabah erken saatlerden itibaren karadan operasyonu sürdürdü. Operasyonda ilk önce 1 teröristin yerini tespit eden timler, onu ölü olarak silahı ile birlikte ele geçirdi. Operasyonun devamında bir mağarada gizlenen teröristleri belirleyen timler, planlı bir operasyon yaptı. Yapılan operasyonda teröristlerden 1’i yaralı olmak üzere 8 teröristi ise sağ olarak ele geçirildi.

GRUBUN LİDERİ KADIN



Ele geçirilen teröristlerin sözde grup liderliğini bir kadın teröristin yaptığı, yaralı ve sağ yakalanan 8 teröristten bazılarının kadın olduğu öğrenildi.

Dün geceden itibaren bölgede yapılan hava ve kara harekatında 8’i ölü toplam 16 teröristin ele geçirildiği bildirildi.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan ikinci açıklamada, "Tunceli Aliboğazı Bölgesinde BTÖ’ne yönelik 27 Nisan 2017 tarihinde başlatılan operasyonda saat 11.00 sıralarında Aliboğazı grubuna mensup bir grup terörist ile sıcak temas sağlanmıştır. Temas sonucu 1 terörist ölü olarak, 1 terörist ağır yaralı, olarak ele geçirilmiş, 7 terörist ise teslim olmuştur. İlimize bağlı Pülümür ilçesi Kızılmescit Bölgesinde 26 Nisan 2017 tarihinde terörist unsurlara karşı icra edilen hava harekatı neticesinde 7 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Sonuç olarak ilimizde yapılan operasyonlarda toplamda,8 terörist ölü, 1 terörist yaralı olarak ele geçirilmiş, 7 terörist ise teslim olmuştur"denildi.

TESLİM OLMAK İSTEYEN GRUBA BAŞKA GRUP ATEŞ AÇTI

Askeri yetkililer, Hozat ve Çemişgezek ilçeleri arasında yer alan Aliboğazı bölgesinde bugün sabah yaşanan ve 1’i ölü, 1’i yaralı ve 7 PKK’lının da teslim olduğu operasyon ile ilgili ilginç bir bilgi paylaştı.

Yetkililer, çatışmaya giren 7 kişilik terörist grubun, çatışma sırasında bir anda silahlarını bırakarak teslim olmak istediğini belirtmesine rağmen, silahlı başka bir grubun da teslim olan gruba ateş açmaya başladığını söyledi. Bunun üzerine güvenlik güçlerinin de silahla teslim olan gruba ateş açmak isteyen terörist gruba silahla karşılık vererek, 7 PKK’lının silahlarıyla birlikte teslim olmasını sağladığını belirtti.

1 ASKER YARALANDI



Aliboğazı'nda devam eden operasyon kapsamında kaçmaya çalışan bir grup PKK'lı ile öğle saatlerinde sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada 1 asker ağır yaralandı. Yaralı asker, helikopterle çatışma alanından alınarak Elazığ Fırat Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Aliboğazı bölgesinde başlayan geniş kapsamlı operasyonlar devam ediyor.