27 Nisan 2017 Perşembe1 Şaban 1438
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Putin'den Kuzey Kore çağrısı

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Putin'den Kuzey Kore çağrısı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kore Yarımadası'ndaki duruma dahil olan tüm ülkelere, savaş söylemlerinden kaçınma ve diyalog çağrısında bulundu.
Putin'den Kuzey Kore çağrısı Putin'den Kuzey Kore çağrısı Putin'den Kuzey Kore çağrısı

Kore Yarımadası'ndaki duruma dahil olan tüm ülkelere çağrıda bulunan Rusya Devlet Başkanı Putin, "Müdahil olan tüm ülkeleri savaş söylemlerinden kaçınarak, sakin ve yapıcı bir diyaloğa çağırıyoruz" dedi.

SAKİN VE YAPICI DİYALOĞA ÇAĞIRIYORUZ

Rusya'yı ziyaret eden Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile Kremlin Sarayı'nda bir araya gelen Putin, Kore Yarımadası'ndaki durumun ciddi şekilde kötüleştiğini belirterek, "Konuya müdahil olan tüm ülkeleri, savaş söylemlerinden kaçınmaya, sakin ve yapıcı bir diyaloğa çağırıyoruz. Bu bağlamda altılı görüşmelerin bir an evvel başlatılmasını ortak bir görev olarak görüyoruz." dedi.

Putin, Rusya ile Japonya arasında aidiyet tartışması yaşanan Kuril Adaları konusunu detaylıca değerlendirdiklerini belirterek, "Kuril Adaları'nda, ortak ekonomik ve ticari faaliyetlerin yürütülmesi için öncelikli projelerin belirlenmesi konusunda anlaşmaya vardık. Projelerin incelenmesi için bu yaz Japon yetkililer Kuril Adaları'na ziyarette bulunacak." ifadelerini kullandı.

Rusya ve Japonya'nın, 2. Dünya Savaşı'nın ardından Kuril Adaları'nın egemenliği konusundaki uyuşmazlık nedeniyle imzalayamadığı barış anlaşmasına değinen Putin, her iki ülkenin stratejik çıkarlarına cevap veren ve halkları tarafından kabul görecek bir mutabakat sağlanması gerektiğini belirtti.

İKİ ÜLKE İLİŞKİLERİ

Putin, Abe ile görüşmesinin yapıcı bir atmosferde geçtiğini, tarafların ilişkileri ilerletme isteğini ortaya koyduğunu belirterek, "Japonya önemli bir ortağımız. Her türlü sorunu, karşılıklı saygı ve eşitlik temelinde çözmeye hazırız." diye konuştu.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin arttığını ifade eden Putin, 2016'da Japonya'nın Rusya ekonomisindeki yatırımının 1,7 milyar dolara yükseldiğini kaydetti.

Putin, Rusya-Japonya hükümetleri arası komisyonunda farklı alanlarda 80 öncelikli proje belirlendiğine değinerek, bunların finansmanı için 1 milyar dolarlık yeni ortak yatırım fonu kurulacağını ifade etti.

"KUZEY KORE'Yİ PROVOKASYONA SON VERMEYE ÇAĞIRIYORUZ"

Japonya Başbakanı Abe de Putin ile Kuzey Kore meselesini görüştüklerini belirterek, "Japonya ve Rusya, bu konuda yakından çalışmaya devam edecek. Kuzey Kore'yi BM Güvenlik Konseyi kararına uymaya ve provokatif eylemlerden uzak durmaya davet ediyoruz." dedi.

Kuril Adaları'nda turizm ve tarım alanlarında ortak ekonomik ve ticari faaliyetler yürütülmesinin planlandığını aktaran Abe, bunun birinci adımı olarak adalara uzman ekip gönderme kararı aldıklarını dile getirdi.

Abe, "Vladimir ile halklarımız arasındaki güveni arttırarak karşılıklı saygı temelinde barış anlaşması imzalama yolunda ilerlemek istiyoruz." ifadesini kullandı.

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