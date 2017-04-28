28 Nisan 2017 Cuma2 Şaban 1438
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Dijital arşivden çok gizli bilgiler çıktı

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Dijital arşivden çok gizli bilgiler çıktı
FETÖ’nün Emniyet Genel Müdürlüğü içindeki kripto yapılanmasına dair Türkiye genelinde önceki gün gerçekleştirilen operasyona ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
Dijital arşivden çok gizli bilgiler çıktı Dijital arşivden çok gizli bilgiler çıktı Dijital arşivden çok gizli bilgiler çıktı

Gazete Habertürk'ten Helin Şahin'in haberine göre, bizzat FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen’in talimatıyla görevlendirilen ‘emniyet imamı’, bir süre önce gözaltına alındı. Gözaltına alındığı sırada üstünde bulunan dijital arşivi imha etmeye çalışan ‘imam’ kendini ele verince üst düzey FETÖ’cü olduğu ortaya çıktı.

EN TEPE İSİM GİZLİ TUTULUYOR

Bunun üzerine derinleştirilen soruşturmayla beraber kartın içindeki bilgiler üzerinde çalışma yapıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı tarafından kurulan özel bir ekiple gerekli soruşturma tedbirleri alındıktan sonra operasyon düğmesine basıldı. Dijital arşivden çıkan emniyet personeline ilişkin fişleme listesinin, çoğu öğretmenlerden oluşan FETÖ’nün yaklaşık 5 bin emniyet imamında da mevcut olduğu tespit edildi. 5 bin imamın başındaki tepe imamın ismi ise şimdilik gizli tutuluyor.

3 KATEGORİLİ FİŞLEME

Dijital arşivden çıkan liste, 3 kategorili fişlemeden oluşuyor. İlk kategoride, 5 bin kişilik emniyet imamları ile bunlara bağlı FETÖ’cü polislerin isimleri şemalı ve detaylı bir şekilde yer alıyor.

ÖZEL HAYATLARINA DAİR BİLGİLER 

İkinci kategoride, FETÖ ile hiçbir bağı olmayan yaklaşık 180 bin polisle ilgili detaylı bilgiler bulunuyor. 1. sınıf emniyet müdüründen en alt rütbeli polise kadar yapılan sıralamada, polislerin isimlerinin karşısında eşleri, çocukları ve özel hayatlarına dair bilgilere yer veriliyor.

Üçüncü kategoride ise FETÖ’den ayrılan polislerin isimleri, örgütten neden ayrıldıkları ve tekrar örgüte nasıl kazandırılmaları gerektiğine yönelik notlar olduğu belirlendi. Bu kişilerin isimlerinin karşısında ise “Ayrıldı”, “Kazanılabilir”, “Kaybedildi” ve “İhanet etti” gibi değerlendirmeler yer alıyor.

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