Suikast kadrosu da içindeydi

Emniyet Genel Müdürlüğü içindeki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına ilişkin en kapsamlı operasyon, 17-25 Aralık darbe girişiminin planlayıcısı Kozanlı Ömer’den sonra emniyet imamlığına atanan şahsın, MİT tarafından yakalanmasıyla yapıldı. Açığa alınan polislerin Cumhurbaşkanlığı, Meclis Başkanlığı, Başbakanlık gibi devletin zirvesine koruma hizmeti veren bölümlerde çalışması, FETÖ’nün devletin zirvesine eş zamanlı suikast planladığını da ortaya çıkardı. Rus Büyükelçi Andrey Karlov’u öldüren FETÖ’cü polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş gibi bugüne kadar örgütle bağlantıları ortaya çıkmamış polislerin eylem yapmasının önüne geçildi.

İSİMLER SD KARTTAN ÇIKTI

Kozanlı Ömer’den sonra emniyet imamlığına getirilen şahsa yönelik yapılan operasyonda, içinde FETÖ’nün son emniyet yapılanmasının yer aldığı bir SD kart ele geçirildi. Güvenlik görevlileri, SD kartta yaptıkları incelemede, FETÖ’nün emniyet yapılanmasına ilişkin önemli bir delile ulaştı. 64 GB’lik SD kartta hiçbir şifreleme bulunmazken, güvenlik güçleri, kart içindeki bilgilerin ayrıntılarına ulaşmakta hiçbir sıkıntı yaşamadı.

O POLİSLERİN LİSTESİ

SD kartta yapılan incelemelerin ardından önceki gün görevlerinden uzaklaştırılan 9 bin 103 emniyet mensubunun isimlerinin bulunduğu detaylı bir liste ele geçirildi. Listelerde, yer alan isimlerin karşısında kim oldukları, zaafları, hoşlandıkları ve hoşlanmadıkları şeyler, bugüne kadar hangi imamlarla temas halinde oldukları, şu anda hangi imamla birlikte hareket ettikleri gibi çok sayıda bilginin de ayrıntılı olarak yer aldığı belirlendi.

BAĞLANTIYI HEP SAKLADILAR

Listelerde yer alan isimlerin önemli bir kısmının FETÖ ile bağlantılı olduğuna dair bugüne kadar hiçbir veriye ulaşılamadığı da ifade edildi. Listede yer alan isimlerin, kripto haberleşme programı ByLock’u kullanmadıkları, örgüte bağlı dershane ve okullarda okumadıkları ve yine örgüte ait Bank Asya’ya hiçbir zaman para yatırmadıkları tespit edildi.

EYLEMDE KULLANACAKLARDI

Görünürde FETÖ ile bağlantılarına ulaşılması mümkün olmayan listedeki isimlerin, FETÖ’nün olası eylemlerinde kullanmayı planladığı önemli kripto isimler olduğu değerlendiriliyor. Bu listelere ulaşılmamış olsaydı, çok iyi saklanan FETÖ’cü teröristler, eyleme geçinceye kadar tespit edilemeyeceklerdi.

ALTINTAŞ’A BENZİYORLAR

FETÖ’nün emniyet imamı listesinde yer alan isimlerin temiz geçmişleri, eğitimleri ve bulundukları görevlere bakıldığında Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastini gerçekleştiren polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş’a benzerlikleri dikkat çekti. Ankara’da Cumhurbaşkanlığı, Meclis Başkanlığı, Başbakanlık gibi devletin zirvesine koruma hizmeti veren kripto teröristlerin olası eylem hazırlıkları da detaylı olarak değerlendirildi. Güvenlik güçleri, bu isimlerin devletin zirvesindeki kişilere yönelik eş zamanlı suikast girişiminde bulunabilecekleri ihtimali üzerinde de duruyor.

HİZBULLAH ARŞİVİ GİBİ

Kartta yer alan emniyetin kripto imamları listesinde, teşkilatta kritik görevde olanlar olduğu gibi memur statüsünde çalışanlar da bulunuyor. Bu kartla birlikte FETÖ’nün Emniyet teşkilatı içindeki örgüt arşivinin de ele geçirildiği düşünülüyor. Olay, bu şekliyle de Hizbullah arşivinin ele geçirildiği olayla benzerlik taşıyor. 2000 yılında İstanbul Beykoz’da bir villaya yapılan ve Hizbullah lideri Hüseyin Velioğlu’nun öldürüldüğü operasyonun ardından ele geçirilen Hizbullah arşivi, daha sonra kaybolmuştu.

17/25 Aralık’ın baş aktörü

FETÖ’nün emniyet imamı Kozanlı Ömer kod adlı Osman Hilmi Özdil’in adı, 17/25 Aralık FETÖ kumpasının planlayıcısı olarak duyuldu. Görünürde sigortacı olarak bilinen ve şirketiyle emniyetin araçlarını sigortalayan Osman Hilmi Özdil’in, Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu’nda görevli banka murakıplarına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yakın kişilerin şahsi ve şirket hesaplarını usulsüz şekilde incelemeye aldırdığı ortaya çıkmıştı. Kurduğu gizli bağlantılar ortaya çıkmasın diye hakkındaki tüm belgeler yok edilen Kozanlı Ömer, deşifre olunca yurtdışına kaçmıştı. Kozanlı Ömer, 2007 yılında ABD’ye yaptığı ziyarette gözaltına alınmış ve FBI tarafından üzerinde çıkanlar arasında, içinde FETÖ operasyonlarını deşifre eden arşiv belgelerinin yer aldığı bir kart çıkmıştı.

64 GB’lik FETÖarşivi

İsmi gizli tutulan FETÖ imamında ele geçen 64 GB’lik SD kartın şifreyle korunmaması dikkat çekti. Kartta önceki akşam görevden alınan 9 bin 103 polisin isimleri, zaafları ve bağlı oldukları imamlara dair detaylı bilgiler vardı. Listedeki isimler ByLock kullanıcısı değildi ve görünür FETÖ bağlantıları yoktu.

Yeni şafak