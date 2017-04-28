28 Nisan 2017 Cuma2 Şaban 1438
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ABD: Türkiye askerlerimizi riske attı

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ABD Dışişleri Bakanlığı geçici sözcüsü Toner, Türkiye'nin Sincar ve Karaçok harekatını 1 saatten az süre kala bildirmesi nedeniyle ABD askerlerinin hayatını riske attığını savundu.
ABD: Türkiye askerlerimizi riske attı
ABD: Türkiye askerlerimizi riske attı ABD: Türkiye askerlerimizi riske attı ABD: Türkiye askerlerimizi riske attı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, Türkiye’nin, Irak'ın Sincar ve Suriye'nin kuzeydoğusundaki Karaçok Dağı’na yönelik hava harekatıyla bu bölgede bulunan ABD’li askerlerin hayatını riske attığını belirtti.

Toner, bugünkü basın toplantısında, "Türk hükümetinin attığı adımlarla ilgili derin endişelerimizi en üst düzeyde net bir şekilde ortaya koyduk. Onlar, eylemlerini koalisyonla koordine etmemenin yanı sıra, bölgede bulunan ABD'li askerlerin hayatını da riske attı" dedi.

Türkiye'nin PKK endişelerini anladıklarını ama bunu kabul etmediklerini belirten Toner, "Onların tüm eylemlerini koalisyonla koordine etmeleri gerektiğini net bir şekilde ortaya koyduk" diye konuştu.

ABD DÜN "TÜRKİYE BİZE SÜRE TANIMADI" DEMİŞTİ

ABD'den dün yapılan açıklamada, Türkiye'nin Irak ve Suriye'deki hava harekatının bilgisini, harekata 1 saatten az süre kala ABD'ye verdiği belirtilmişti. ABD, bu nedenle bölgedeki güçlerinin güvenliğini sağlamaya vakit bulamadığını öne sürmüştü.

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ABD ASKERLERİ HEMEN TERÖRİSTLERİN YANINA KOŞMUŞTU

Öte yandan, ABD'li üst düzey askerlerin, Türkiye'nin vurduğu bölgedeki PKK'lıları ziyaret etmesi tartışılmaya devam ediyor. ABD askerleriyle terör örgütü militanlarının olay yerinde yan yana çekilmiş fotoğrafları infiale sebep olmuştu.

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