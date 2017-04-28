28 Nisan 2017 Cuma2 Şaban 1438
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Korkunç olay! Annesini boğarak öldürdü

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Korkunç olay! Annesini boğarak öldürdü
Bursa'daki evlerinde tartışma sırasında annesini boğduğu öne sürülen genç, polis tarafından gözaltına alındı.
Korkunç olay! Annesini boğarak öldürdü Korkunç olay! Annesini boğarak öldürdü Korkunç olay! Annesini boğarak öldürdü

Bursa'da madde bağımlısı bir gencin, annesini öldürdüğü iddia edildi. Alınan bilgiye göre, Nevin S. (55) ile oğlu Aykut S. (24) arasında merkez Osmangazi ilçesi Kuruçeşme Mahallesi Sakarya Sokağı'ndaki evlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Aykut S'nin, tartışmanın büyümesi üzerine eline geçirdiği örtüyle annesini boğduğu öne sürüldü.

Daha sonra dışarı çıkan ve "Annemi öldürdüm." diye bağıran genç, evin yakınında devriye gezen polisler tarafından gözaltına alındı.

Eve giren polis ekipleri, oğluyla yaşadığı evde anne Nevin S'nin cesedini buldu. Kadının cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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Polis merkezine götürülen Aykut S'nin madde bağımlısı olduğu, "uyuşturucu kullanmak" ve "adam yaralamak" suçlarından sabıkası bulunduğu, ayrıca bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.

Şüphelinin, polise verdiği ifadede annesini, kız arkadaşıyla beraberliğine onay vermediği için öldürdüğünü iddia ettiği belirtildi.

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